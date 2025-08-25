Названа распространенная, но малоизвестная причина головной боли

Если вас регулярно беспокоит тупая, ноющая головная боль, возможно, дело не в усталости и не в приступах мигрени. Российская врача-ортодонт Ирина Диденко назвала одну из недооцененных причин этого недуга, сообщает Zakon.kz.

Как заявила врач в беседе с "Газетой.Ru", на это может влиять гипертонус (напряжение) жевательных мышц, вызванный нарушениями прикуса.

"При нарушении окклюзии нагрузка на зубочелюстную систему распределяется неравномерно, может развиваться перенапряжение жевательных мышц. Это приводит к их хроническому спазму, который связан с головной болью напряжения", – пояснила Диденко.

По словам специалиста, при длительном гипертонусе мышцы становятся источником постоянного дискомфорта. Чаще всего пациенты жалуются на давящую боль в височной или затылочной области, чувство тяжести в голове и утомляемость, которая не проходит даже после отдыха.

Признаки нарушений прикуса могут быть неочевидными. Повышенная стираемость эмали, щелчки или хруст в височно-нижнечелюстных суставах, затруднения при жевании, частые боли в области лица и шеи. Нередко пациенты жалуются на ощущение "усталости" челюстей после длительного разговора или приема пищи.

Нарушения прикуса могут также провоцировать бруксизм – непроизвольное скрежетание или сжатие зубов, чаще всего во сне.

По словам Диденко, устранить проблему можно с помощью ортодонтического лечения – коррекции прикуса брекетами или более современными элайнерами. Элайнеры во время лечения помогают снять напряжение жевательных мышц, а также препятствуют стираемости зубов.

Врач подчеркнула, что при регулярных головных болях стоит обратиться к ортодонту.

