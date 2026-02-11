#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые раскрыли фактор, влияющий на артериальное давление

Ученые назвали фактор, влияющий на артериальное давление, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 21:01 Фото: freepik
Гипертония может развиваться из-за общих генетических причин. Возраст не всегда имеет значение. Гораздо важнее наследственность, заявили иностранные ученые. Подробнее – на Zakon.kz.

Британские ученые выяснили, что у людей существуют наследственные варианты ДНК, которые одновременно повышают риск развития гипертонии и сахарного диабета. Понять это позволило крупное исследование. Детали опубликовали в Nature Communications.

Медики изучили больше 1300 генетических вариантов, связанных с диабетом и регуляцией давления. Полученные "генетические профили риска" сверили с данными 450 тыс. человек, о которых есть информация в базе UK Biobank.

Исследователи выделили несколько биомеханизмов, через которые формируется определенный риск:

  • нарушается обмен веществ,
  • происходят сбои в работе клеток поджелудочной железы,
  • сосудистая дисфункция,
  • избыточное накопление вредного жира.

Установлено, что люди с определенными наборами ДНК намного чаще сталкиваются и с гипертонией, и с диабетом 2-го типа. При этом разные группы генов ведут к схожему результату, но разными биологическими путями. Это объясняет, почему у одних осложнения развиваются быстрее, а у других – медленнее.

Авторы научной публикации считают, что в будущем генетическая информация может использоваться для более раннего выявления повышенного риска разных заболеваний.

Ранее мы писали, что врачи предложили бороться с артериальным давлением здоровым образом жизни.

