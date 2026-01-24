#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые, наконец, выяснили истинное происхождение камней Стоунхенджа

Стоунхендж, НЛО, молнии, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 08:40 Фото: pixabay
Происхождение Стоунхенджа – одна из главных тайн археологии. Самые крупные блоки (сарсены) добывали неподалеку, но камни поменьше ("голубые камни") и центральный Алтарный камень происходят из удаленных карьеров Уэльса и даже Шотландии, сообщает Zakon.kz.

Последние расположены за сотни километров от памятника. Австралийские геологи нашли новые доказательства того, что мегалиты попали на равнину Солсбери благодаря сложной логистике древних строителей. Изучив минеральный состав почвы вокруг монумента, исследователи исключили возможность того, что огромные глыбы принесло туда движение ледников.

Главный вопрос заключался в том, как они преодолели это расстояние.

Основная версия гласит, что их транспортировали люди по морю или суше. Есть и альтернативная научная гипотеза: камни могли быть "эрратическими валунами", то есть обломками скал, которые еще в ледниковый период захватил и притащил на юг Англии наступавший ледник.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Communications Earth & Environment, ученые из Университета Кертин применили метод, напоминающий криминалистику. Логика проста: ледник работает как бульдозер. Если он способен передвинуть многотонный камень из Уэльса, он неизбежно сдирает и переносит тонны мелкой крошки и песка из того же региона. Когда лед тает, этот "мусор" остается в почве и попадает в реки.

Ученые собрали образцы песка из рек Эйвон и Вайли, протекающих рядом со Стоунхенджем. С помощью уран-свинцового датирования они определили возраст и происхождение микроскопических кристаллов циркона и апатита, чтобы понять, есть ли среди них "пришельцы" с севера.

Исследование 550 зерен циркона показало, что в реках вокруг Стоунхенджа практически нет минералов, свойственных породам Уэльса или Шотландии. Нашелся лишь один кристалл нужного возраста, что считается случайностью. Вместо следов далеких ледников песок оказался заполнен цирконами из местных осадочных пород.

То есть, грунт вокруг монумента сформировался естественным путем – из разрушающихся местных скал. Если бы там проходил ледник, несущий камни для Стоунхенджа, почва была бы насыщена его специфическим "минеральным следом".

Отсутствие характерного геологического "шлейфа" доказывает, что ледники не доходили до равнины Солсбери. Это оставляет единственное возможное объяснение: доставка мегалитов за 700 с лишним километров была полностью делом рук людей неолита, что подтверждает их высочайший уровень социальной организации и инженерного мастерства.

Ранее в Риме раскопали святилище Геракла возрастом 2400 лет.

Аксинья Титова
