В Риме раскопали святилище Геракла возрастом 2400 лет

В непосредственной близости от улицы Виа Пьетралата на северо-востоке современного Рима нашли две элитные гробницы времен Римской республики, возраст которых превышает 2400 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Live Science, погребенные камерные гробницы находились вместе в погребальном комплексе, рядом с тем, что, по всей видимости, было святилищем греческого полубога Геракла, популярного символа защиты для римлян.

Раскопки включают в себя участок древней дороги и два больших монументальных бассейна или резервуара, которые, вероятно, использовались в священных церемониях.

Интересно, что свидетельства древнего заселения в районе Виа Пьетралата были обнаружены в 1990-х годах, а раскопки в районе святилища начались в 2022 году под руководством государственного археолога Фабрицио Санти. Эта территория находилась за пределами древнеримских стен, но сейчас является пригородом современного города.

Фото: Министерство культуры Италии

С тех пор археологическая группа обнаружила бронзовые монеты, которые указывают на то, что святилище использовалось в период между V или IV веками до н.э. – когда Рим предположительно был республикой.

Утверждалось, что среди находок были шесть бронзовых фигурок Геракла, но в отчетах Министерства культуры Италии об этих находках ничего не говорится. На самом деле, в центре святилища когда-то была статуя, но сейчас она отсутствует.

Два каменных бассейна или резервуара были построены более чем на 100 лет позже гробниц. Самый большой из них был более 28 метров в длину, около 10 метров в ширину и примерно 2,1 метра в глубину, а другой был немного меньше, но почти вдвое глубже.

Интересно, что Геракл был легендарен своей невероятной силой, и почитание его как символа защиты и добродетели было широко распространено в Риме на протяжении многих веков.

