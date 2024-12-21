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Наука и технологии

Археологи выяснили, почему Стоунхендж перестроили четыре тысячи лет назад

Археологи выяснили, почему Стоунхендж перестроили четыре тысячи лет назад , фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 08:45 Фото: pixabay
Один из самых знаменитых археологических памятников мира – Стоунхендж – начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя его планировку, сообщает Zakon.kz.

Стоунхендж – каменное мегалитическое сооружение на равнине Солсбери в Англии. Строить его начали около 3100 года до нашей эры и закончили ближе к 1600 году до нашей эры. За это время оно пережило несколько этапов перестройки, между этапами могли проходить десятки или даже сотни лет.

Результаты исследования представлены в журнале Archaeology International.

Его авторы проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.

В отличие от большинства камней в Стоунхендже он лежит на земле. Археологи давно задаются вопросом, мог ли Алтарный камень когда-то стоять вертикально, но убедительных доказательств этому нет. Ученые так и не нашли отверстие, в которое мог бы встать мегалит. То есть исследователи уверены, что камень изначально положили плашмя.

На северо-востоке Шотландии – откуда, как ранее выяснилось, привезли Алтарный камень – народы эпохи неолита обычно строили небольшие мегалитические сооружения из лежачих камней.

Отсюда следует, что Стоунхендж представляет собой место слияния нескольких культур: смешение "стоячих" мегалитов из Южной Британии и "лежачих" камней с дальнего северо-востока Шотландии. То есть между древними общинами этих двух областей, вероятно, существовала более тесная связь, чем считалось ранее.

Ранее ученые воспроизвели настоящее лицо Санта-Клауса.

Аксинья Титова
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