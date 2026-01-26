Стало известно, зачем некоторые растения научились выращивать "фейковые" ягоды

У растения, которое не может образовывать семена, которые могли бы переноситься ветром, водой или животными, есть большая проблема – способ распространения, сообщает Zakon.kz.

Как показывает исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, новый вид ямса Dioscorea melanophyma (бесполый ямс) нашел довольно хитрый обходной путь, чтобы справиться с этой проблемой.

Исследователи из Китайской академии наук установили, что это растение образует черные блестящие луковички, способные вырасти в новое растение, которые имитируют местные ягоды. Птицы проглатывают их как пищу, а затем разбрасывают в других местах. Такой вид распространения с помощью животных, когда растение съедается, называется эндозоохорией.

Он очень распространен для семян. Но в данном случае это вегетативные размножающиеся частицы – по сути, "клоны" растений – и других известных примеров такого обманчивого размножения больше нет.

Исследователи также проверили всхожесть и жизнеспособность после распространения и обнаружили, что луковички могут продолжать расти. Они также оценили, как далеко могут перемещаться луковички. Среднее расстояние распространения составляет около 230 метров. Примерно в шести процентах случаев расстояние распространения может превышать 500 метров.

Ранее ученые впервые приблизились к разгадке, как зародилась жизнь на Земле.