Как зародилась жизнь на Земле: ученые впервые приблизились к разгадке

Исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон с помощью методов синтетической биологии реконструировали один из древнейших ферментов, существовавший более 3,2 млрд лет назад, и изучили его работу в живых микроорганизмах, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, позволяют по-новому взглянуть на ранние этапы зарождения жизни на Земле и уточнить критерии поиска ее возможных следов за пределами нашей планеты.

В центре работы оказался фермент нитрогеназа – ключевой биологический механизм, обеспечивающий превращение атмосферного азота в форму, пригодную для использования живыми организмами. Этот процесс лежит в основе функционирования практически всей биосферы. Как отмечает руководитель исследования, профессор бактериологии Бетюль Качар, без нитрогеназы развитие жизни в привычном для нас виде было бы невозможно.

Вместо традиционного анализа геологических образцов ученые применили метод обратной эволюционной реконструкции. На основе современных ферментов они восстановили предполагаемую структуру древней нитрогеназы, внедрили ее в геном бактерий и наблюдали за ее работой в лабораторных условиях.

Эксперимент позволил смоделировать условия ранней Земли, когда в атмосфере практически отсутствовал кислород, а жизнь была представлена в основном анаэробными микроорганизмами. В тот период планета была богата углекислым газом и метаном, а доступ к соединениям азота имел решающее значение для выживания.

Особый интерес ученых вызвали изотопные сигнатуры – химические "отпечатки", которые биологические процессы оставляют в горных породах. Ранее предполагалось, что древние и современные ферменты формировали схожие изотопные соотношения, однако прямых подтверждений этому не было.

Результаты показали, что, несмотря на значительные различия в ДНК древней и современной нитрогеназы, механизм формирования изотопных сигнатур азота за миллиарды лет практически не изменился. Это подтверждает надежность интерпретации геологических данных и усиливает их ценность как индикатора биологической активности в далеком прошлом.

Отмечается, что полученные выводы важны не только для понимания истории Земли, но и для развития астробиологии. Исследование дает ученым более точные ориентиры для поиска биосигнатур и возможных признаков жизни на других планетах.

