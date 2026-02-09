#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Астрономы предрекли Земле метеорные дожди

Земля, метеориты, осколки, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 06:58 Фото: freepik
Крупный каменистый астероид подойдет к Земле в 2032 году и может столкнуться с Луной. Предположительно, этот удар вызовет видимую с Земли вспышку, а также метеорные дожди в атмосфере планеты, сообщает Zakon.kz.

По данным Shazoo, астрономы сочли астероид 2024 YR4 потенциально опасным два года назад – тогда вероятность столкновения с Землей достигала почти 3%, но сейчас подошла к нулю.

Теперь в опасности Луна. Есть 4,3% вероятности, что астероид ударит по спутнику через шесть лет, высвободив около 8 мегатонн энергии при столкновении.

Это столкновение может стать самым энергичным лунным ударом в истории человечества.

Компьютерные модели Солнечной системы рассчитали путь астероида: удар вызовет яркую вспышку величиной от -2,5 до -3. При такой яркости вспышка будет видна невооруженным глазом и продлится несколько минут после столкновения, а инфракрасное свечение сохранится до нескольких часов.

Лунный удар может вызвать метеорные дожди длительностью в несколько дней: столкновение выбросит к Земле до 100 млн кг лунных пород, которые будут падать через атмосферу.

Ранее ученые нашли в природе ядерный реактор, которого не должно существовать.

Аксинья Титова
