#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
494.63
583.22
6.42
Наука и технологии

Ученые нашли в природе ядерный реактор, которого не должно существовать

Шар, ископаемое, раскопки, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 04:30 Фото: freepik
В 1972 году физики обнаружили нечто странное в куске урановой руды. В отличие от любого другого куска урана, этот образец руды имел аномальный изотопный состав. Это сделало его совершенно уникальным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFLScience, исследователи пришли к выводу: эта порода редставляла собой крошечный ядерный реактор.

Уран – важный ресурс, поскольку он является ключевым элементом многих ядерных реакторов. Природный уран, добываемый из земли, имеет два изотопа – уран-238 (U-238) и уран-235 (U-235).

Если взять образец урана из любой точки земной коры, Луны или даже из обломков, плавающих в морской воде, и сравнить их, то все они будут содержать 0,720% U-235. За исключением руды, найденной в 1972 году. Этот образец стал исключением.

Исследуемую руду добыли на урановом месторождении в Окло, Габон. Она содержала меньшую долю U-235 (всего 0,717%). Сначала исследователи задавались вопросом, не подверглась ли руда искусственному делению – например, в каком-либо ядерном реакторе.

При делении ядра урана бомбардируются нейтронами, которые заставляют их распадаться на два или более меньших ядра. Отсюда и исходит термин "расщепление атома". При этом выделяется большое количество энергии в виде тепла.

После дальнейшего анализа ученые пришли к выводу, что руда из Окло представляет собой уникальный пример урана, подвергшегося делению в естественных условиях более 2 миллиардов лет назад.

Ранее сообщалось, что в Балтийском море нашли прежде небывалую аномалию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Физики нашли следы ядерных реакторов возрастом 2 миллиарда лет
08:43, 12 января 2026
Физики нашли следы ядерных реакторов возрастом 2 миллиарда лет
Ученые нашли планету, на которой может существовать жизнь
14:56, 13 сентября 2023
Ученые нашли планету, на которой может существовать жизнь
"1,7 млрд лет назад": ученые нашли старейший в мире ядерный реактор
07:20, 29 октября 2025
"1,7 млрд лет назад": ученые нашли старейший в мире ядерный реактор
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Ему конец": американский боец UFC отреагировал на травму Шавката Рахмонова
04:46, 09 февраля 2026
"Ему конец": американский боец UFC отреагировал на травму Шавката Рахмонова
"Никакого хайпа": Хабиб Нурмагомедов и Энтони Джошуа встретились в Дубае
04:18, 09 февраля 2026
"Никакого хайпа": Хабиб Нурмагомедов и Энтони Джошуа встретились в Дубае
Американские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпийских играх-2026
03:45, 09 февраля 2026
Американские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпийских играх-2026
Появились результаты соревнований с участием казахстанцев на ОИ-2026 на 8 февраля
03:17, 09 февраля 2026
Появились результаты соревнований с участием казахстанцев на ОИ-2026 на 8 февраля
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: