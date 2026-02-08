Ученые нашли в природе ядерный реактор, которого не должно существовать

В 1972 году физики обнаружили нечто странное в куске урановой руды. В отличие от любого другого куска урана, этот образец руды имел аномальный изотопный состав. Это сделало его совершенно уникальным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFLScience, исследователи пришли к выводу: эта порода редставляла собой крошечный ядерный реактор.

Уран – важный ресурс, поскольку он является ключевым элементом многих ядерных реакторов. Природный уран, добываемый из земли, имеет два изотопа – уран-238 (U-238) и уран-235 (U-235).

Если взять образец урана из любой точки земной коры, Луны или даже из обломков, плавающих в морской воде, и сравнить их, то все они будут содержать 0,720% U-235. За исключением руды, найденной в 1972 году. Этот образец стал исключением.

Исследуемую руду добыли на урановом месторождении в Окло, Габон. Она содержала меньшую долю U-235 (всего 0,717%). Сначала исследователи задавались вопросом, не подверглась ли руда искусственному делению – например, в каком-либо ядерном реакторе.

При делении ядра урана бомбардируются нейтронами, которые заставляют их распадаться на два или более меньших ядра. Отсюда и исходит термин "расщепление атома". При этом выделяется большое количество энергии в виде тепла.

После дальнейшего анализа ученые пришли к выводу, что руда из Окло представляет собой уникальный пример урана, подвергшегося делению в естественных условиях более 2 миллиардов лет назад.

