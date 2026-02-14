#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые Франции заплатят по 5 тысяч евро добровольцам за голодание и постельный режим

Эксперимент за 5 тысяч евро, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 06:06 Фото: pexels
В июне 2026 года в институте космической медицины и физиологии в Тулузе стартует эксперимент по изучению голодания и постельного режима в условиях невесомости для 10-ти мужчин за пять тыс. евро каждому, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Figaro, эксперимент проводится с целью воспроизведения влияния невесомости на организм в рамках подготовки к длительным космическим миссиям. Так, 10 из 20 дней участники проведут в положении лежа на кровати с наклоном минус шесть градусов вниз головой.

Фото: sante.lefigaro.fr

Требования к участникам эксперимента:

  • возраст от 20 до 40 лет;
  • хорошее здоровье;
  • некурящие;
  • активный образ жизни;
  • стабильный вес.

Испытуемым будет разрешено употреблять не более 250 калорий в день.

"Они смогут съесть только ложку меда, немного бульона и стакан фруктового сока" , – предупредила руководитель космической клиники Ребекка Бллетт де Вильмер.

Участники эксперимента смогут общаться с близкими по телефону, пользоваться компьютером и читать. Только все это они должны делать, не меняя положение тела.

2 февраля Илон Маск объявил о слиянии аэрокосмической компании SpaceX и стартапа в области искусственного интеллекта xAI.

Фото Алия Абди
Алия Абди
