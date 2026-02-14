Ученые Франции заплатят по 5 тысяч евро добровольцам за голодание и постельный режим
Фото: pexels
В июне 2026 года в институте космической медицины и физиологии в Тулузе стартует эксперимент по изучению голодания и постельного режима в условиях невесомости для 10-ти мужчин за пять тыс. евро каждому, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Le Figaro, эксперимент проводится с целью воспроизведения влияния невесомости на организм в рамках подготовки к длительным космическим миссиям. Так, 10 из 20 дней участники проведут в положении лежа на кровати с наклоном минус шесть градусов вниз головой.
Фото: sante.lefigaro.fr
Требования к участникам эксперимента:
- возраст от 20 до 40 лет;
- хорошее здоровье;
- некурящие;
- активный образ жизни;
- стабильный вес.
Испытуемым будет разрешено употреблять не более 250 калорий в день.
"Они смогут съесть только ложку меда, немного бульона и стакан фруктового сока" , – предупредила руководитель космической клиники Ребекка Бллетт де Вильмер.
Участники эксперимента смогут общаться с близкими по телефону, пользоваться компьютером и читать. Только все это они должны делать, не меняя положение тела.
