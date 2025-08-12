Дату выхода мультфильма "Шрек 5" снова перенесли

Компании Universal и DreamWorks Animation перенесли выход пятого мультфильма "Шрек" с 23 декабря 2026 года на 30 июня 2027 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Variety, это уже второй перенос даты выхода анимационной ленты, изначально запланированного на июль 2026 года. Студия не объяснила причину задержки.

Первый тизер-трейлер мультфильма, в котором впервые продемонстрировали главных персонажей картины с обновленной графикой, показали публике еще в мае текущего года. Фанаты были крайне разочарованы показанным в тизере стилем анимации.

"Шрек 5" выйдет на большие экраны спустя четверть века после выхода оригинального анимационного фильма 2001 года, за которым последовали три сиквела: "Шрек 2" (2004), "Шрек Третий" (2007) и "Шрек навсегда" (2010), а также два спин-оффа к "Коту в сапогах".

