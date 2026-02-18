Недавнюю тектоническую активность обнаружили на Луне

Ученые из Смитсоновского института (США) создали первую глобальную карту малых лунных морей (МЛМ) и проанализировали их связь с тектонической активностью на Луне, сообщает Zakon.kz.

Опубликованное в Planetary Science Journal исследование продемонстрировало геологическую молодость малых лунных морей и их распространенность по темным равнинам на поверхности Луны, которые представляют собой тектонически активные участки.

Как поясняет "Наука", тектоническая активность на Луне отличается от земной. В отличие от Земли, где кора разделена на плиты, на Луне кора не имеет таких четких границ. Однако напряжение внутри лунной коры вызывает различные формы рельефа, в том числе лопастные обрывы – когда сжимающаяся кора приводит к образованию горных хребтов. Эти обрывы, обнаруженные в лунных высокогорьях, сформировались в последний миллиард лет. Луна постепенно сжимается, что приводит к образованию этих обрывов.

Вместе с тем лопастные обрывы не объясняют все относительно новые формы рельефа Луны. В последние годы ученые выявили новый тип геологических форм, называемых малыми кратерами, которые образуются в лунных морях под воздействием тех же сил, что и лопастные обрывы. Эти кратеры встречаются только в морях Луны, в отличие от обрывов, которые характерны для высокогорных районов.



В рамках нового исследования ученые составили первый глобальный каталог малых кратерных разломов (МКР). Они обнаружили 1114 новых МКР на видимой стороне Луны, теперь число таких объектов 2634. Эти кратеры имеют средний возраст около 124 миллионов лет, что сопоставимо с возрастом лопастных обрывов. То есть МКР, так и лопастные обрывы – одни из самых молодых геологических образований на Луне.

Анализ показал, что МКР возникают из тех же типов разломов, что и лопастные обрывы. Ученые установили, что эти два типа структур имеют схожее происхождение и часто переходят друг в друга: лопастные обрывы высокогорных районов переходят в МКР на поверхности лунных морей.

Исследование также подтверждает, что тектоническая активность, вызывающая образование малых кратеров, может быть связана с лунными землетрясениями. Ученые подчеркивают, что лунные землетрясения могут быть более частыми и сильными, чем ранее считалось.

Ожидается, что открытие может повлиять на выбор мест для будущих лунных миссий.

