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Самый подробный атлас Луны разработали в Китае

карту Луны разработали в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 21:50 Фото: scientificamerican.com
Ученые из Китайской академии наук (CAS) в Пекине составили самую подробную геологическую карту Луны из когда-либо созданных. Атлас содержит более 12 тыс. различных структур, что поможет планировать места для высадки будущих миссий, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на официальном сайте научного учреждения, работа специалистов CAS стала первым крупным обновлением о лунной поверхности со времен программы NASA "Апполон" 1960-1970-х годов. Геологи опирались на данные миссий "Чаньэ-1" и "Чаньэ-3".

Отмечается, что над проектом начали работать еще в 2012 году. Таким образом эксперты планировали облегчить выбор посадочных площадок и ресурсов для будущих лунных миссий Китая. Атлас доступен на китайском и английском языках.

"Геологический атлас Луны имеет большое значение для изучения эволюции Луны, выбора места для будущей лунной исследовательской станции и использования лунных ресурсов. Это также может помочь нам лучше понять Землю и другие планеты Солнечной системы, такие как Марс", – отметил ведущий научный сотрудник проекта Оуян Цзыюань.

Ранее астрономы Калифорнийского технологического института заявили, что нашли самые убедительные статистические доказательства существования пока неоткрытой девятой планеты на краю Солнечной системы.

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