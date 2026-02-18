Неизвестный объект, летящий к Солнечной системе, снова заставил говорить об инопланетянах

Еще один загадочный межзвездный объект обнаружили астрономы. И он более таинственный, чем нашумевшая комета 3I/ATLAS, сообщает Zakon.kz.

Как пишет АиФ, неизвестное космическое тело условно названо "Комета P22lbY0". Оно возникло из глубин Вселенной в созвездии Рыб. Объект заметили в феврале 2026 года благодаря телескопической системе Pan STARRS, расположенной на Гавайях в обсерватории Халеакала.

Пока статус объекта официально не подтвержден, то есть даже непонятно, что это – астероид, комета или что-то еще. Но P22lbY0 вновь заставил уфологов заговорить об очередном "корабле пришельцев".

Судя по предварительным расчетам, условная комета движется по гиперболической орбите. Это подтверждается ее эксцентриситетом – показателем вытянутости, который составил примерно 1,26419. Такое значение, превышающее единицу, является отличительной чертой объектов, прилетевших извне нашей Солнечной системы. Для сравнения: у первого обнаруженного межзвездного гостя, 1I/ʻOumuamua, этот показатель был близок к 1,2.

Скорость P22lbY0 оценивается в 17,5 км/с и может увеличиться по мере приближения к Солнечной системе. На момент обнаружения тело находилось приблизительно в 5,87 астрономической единицы от Земли, что составляет около 878 миллионов километров. Орбита объекта имеет довольно необычный наклон – около 102 градусов, то есть ее положение почти перпендикулярно плоскости, в которой вращаются планеты.

По прогнозам, комета достигнет перигелия – ближайшей точки к Солнцу – в мае 2027 года. Это произойдет уже за орбитой Юпитера. Если гипотеза о межзвездном происхождении P22lbY0 подтвердится, это будет означать четвертое открытие такого рода объекта и третью межзвездную комету в истории наблюдений. До сих пор известны только 1I/Oumuamua (астероид 2017 года), а также кометы 2I/Borisov и 3I/ATLAS.

Пока никто не может предположить, откуда конкретно мог взяться P22lbY0.

Несмотря на то, что P22lbY0 официально не открыт и запросто может оказаться уже известным ранее объектом, как это случилось с "астероидом CE2XZW2", любители теорий заговора уже шепчутся о "флотилии" инопланетных кораблей.

Например, уфолог Виталий Шалимов, последователь пропагандиста искусственного происхождения межзвездных объектов астронома из Гарварда Ави Леба, уверенно заявил, что теперь-то это точно инопланетяне.

"Несмотря на то, что с момента обнаружения объекта P22lbY0 прошло уже несколько дней, официального подтверждения его статуса кометы до сих пор нет. Он числится лишь в списке кандидатов, что вызывает вопросы. Может быть, это связано с тем, что ученые пока не могут однозначно отнести его к чему-то уже известному? Эта неопределенность в классификации порождает мысль о попытках скрыть истину. Возникает предположение, что ученые не в состоянии объяснить природу этого небесного тела, так как оно искусственного происхождения. А его орбита? Она расположена почти перпендикулярно плоскости эклиптики, что является крайне необычной для естественно сформировавшегося объекта. Такая траектория скорее напоминает намеренный выбор, возможно, для выполнения некой "миссии", – заявил он корреспонденту АиФ.

Однако такие предположения астроном, исследователь малых тел Солнечной системы Борис Рабин назвал "спекуляциями".

"Обнаружение почти одного за другим межзвездных объектов стало возможным благодаря развитию современных телескопов и систем мониторинга. Мы добились существенного прогресса в чувствительности и возможности охватить большую часть небесной сферы. К примеру, системы ATLAS и Pan-STARRS, активно задействованные в поиске астероидов, успешно обнаруживают объекты размером в сотни метров, даже находясь на значительных удалениях. Нельзя не упомянуть обсерваторию Vera C. Rubin, запущенную в Чили в 2024 году: она оборудована крупнейшей в мире цифровой камерой, способной вести наблюдения с ультрашироким полем зрения и сверхвысоким разрешением. Это, в свою очередь, значительно увеличило вероятность обнаружения межзвездных объектов", – сказал он.

По словам астронома, автоматизированные телескопические системы и роботизированные комплексы для наблюдения дают возможность проводить регулярное сканирование обширных участков неба. Такой подход повышает шансы на обнаружение небесных тел, перемещающихся с большой скоростью в межзвездном пространстве, которые ранее могли ускользнуть от внимания.

При этом некоторые небесные наблюдатели допускают, что внезапное увеличение количества объектов, движущихся между звездами, может происходить от давних космических потрясениях, произошедших в иных звездных мирах. Возможно, это были столкновения планет, гибель звезд или другие грандиозные события. Подобные катаклизмы могли раскидать обломки по просторам космоса, и спустя миллиарды лет некоторые из этих осколков достигли нашей Солнечной системы.

Ранее споры об инопланетянах вызвала межзвездная гостья 3I/ATLAS. Профессор естественных наук имени Бэрда и директор Института в Гарвардском университете Ави Лёб перечислял ее аномалии, которые давали основания предполагать, что она может быть инопланетным кораблем.

Пока об объекте P22lbY0 нет точных данных, а внимание ученых приковано к древней комете C/2026 A1 (MAPS), которая, как предполагается, может стать "кометой века", пролетев совсем рядом с Солнцем.