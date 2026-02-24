Казахстанский вуз вошел в топ-5 университетов тюркского мира

Впервые престижный международный рейтинг Times Higher Education опубликовал рейтинг университетов Центральной Евразии. На 4-м месте среди 122 вузов региона оказался Nazarbayev University наравне с турецким Boğaziçi University.

Высокие позиции в рейтинге открывают новые возможности для студентов и выпускников и повышают престиж и ценность их диплома.

Рейтинг основан на данных глобального World University Rankings 2026. Несмотря на молодой возраст, NU (2010 год основания) остается лидером в Центральной Азии среди казахстанских вузов, участвующих в рейтинге, уступая в рейтинге только трем турецким вузам: Koç University (1993), Middle East Technical University (1956) и Sabanci University (1994).

Фото: Nazarbayev University

"Это признание подтверждает наши позиции как одного из ведущих университетов Центральной Евразии. Наша цель – соответствовать мировому уровню в сфере исследований, инноваций и преподавания, одновременно содействуя развитию Казахстана и всего региона. Обновленный стратегический курс, усиленное академическое руководство и инвестиции в науку и инновации ускорят наше продвижение к достижению этой цели. Мы ожидаем, что результаты будут отражены в улучшении позиций университета в рейтингах в ближайшие годы", – отметил президент NU профессор Вакар Ахмад.

На фоне доминирования турецких вузов именно казахстанский NU демонстрирует высокую международную активность по числу иностранных студентов, преподавателей и научных публикаций. Этому способствует и расширение программы поддержки докторантуры, количество PhD-грантов от NU увеличилось вдвое до 200, дополнительные гранты доступны по всем направлениям, прием документов продлится до марта 2026 года.

NU активно развивает партнерства с турецкими вузами, реализует совместные междисциплинарные проекты и поддерживает программы академического обмена. Особое внимание уделяется цифровым технологиям: Институт искусственного интеллекта и умных систем ISSAI разрабатывает мультиязычные платформы MangiSoz 3 и TilSync для распознавания речи, машинного перевода и синхронного перевода на языках тюркских стран.

Добавим, что в пилотный рейтинг вошли университеты пяти стран – членов Организации тюркских государств: Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. В будущем список вузов и стран может расшириться.

Включение NU в топ сильнейших вузов тюркского мира подтверждает статус университета как ключевого научно-исследовательского центра региона и отражает растущую конкуренцию университетов Центральной Евразии на международной арене.