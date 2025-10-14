Казахстанский университет обогнал американские вузы

Согласно обновленной версии авторитетного мирового рейтинга Times Higher Education WUR 2026, пять казахстанских вузов представлены в этом году. Впервые Казахстан вошел в топ-500 среди лучших исследовательских вузов мира.

Лидером региона, согласно рейтингу, остается Nazarbayev University.

Кто в топе?

В рейтинге 2026 года приняли участие более 2100 университетов из 115 стран мира, что на 99 вузов больше по сравнению с прошлым годом. В топ-листе традиционно лидируют Oxfortd, MIT, Princeton. Однако особое внимание привлекает рост позиций вузов Азии – Китая, Японии, Сингапура и Южной Кореи. Эти страны системно инвестируют в науку и образование – до 3-4% ВВП, что при высоком уровне экономики (например, 17 трлн долларов у Китая) дает мощную базу для научного прогресса.

Сравнение с зарубежными университетами

Nazarbayev University вошел в диапазон 401-500 лучших университетов мира и улучшил свой рейтинг на 100 позиций только за один год. Показательно, что казахстанский вуз в этом году вошел в одну группу с такими известными американскими университетами с многолетней историей, как Colorado School of Mines, George Mason University, старейшим Iowa State University и University of Texas at Dallas. При этом по рейтингу NU даже опережает последний.

Фото: Times Higher Education

При этом в области качества исследований (76,8), а это ключевой показатель для рейтинга, NU обошел очень престижный американский вуз, такой как Colorado School of Mines – (63,7), что подчеркивает влияние преподавателей и ученых казахстанского вуза на мировую науку, а также отлаженную работу нового руководства вуза, которое пришло в начале 2024 года.

Среди стран Центральной Азии представлены университеты Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, причем "соседи" наступают уже на пятки. К примеру, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства в рейтинге идет после NU, а Азербайджанский государственный университет экономики расположился на 801+ месте, далее – Ташкентский государственный технический университет. Это говорит о том, что центральноазиатские страны понимают ценность участия в мировых рейтингах и активно инвестируют в образование и науку.

Рост NU в престижном мировом рейтинге – это не просто достижение одного вуза, а показатель потенциала всей системы высшего образования Казахстана. Чтобы сохранить и развить этот успех, крайне важно продолжать поддерживать систему образования, особенно через инвестиции в научные исследования. Только так мы сможем не только укрепить лидерство в Центральной Азии, но и заявить о себе на мировой арене, став в один ряд с ведущими университетами США и других развитых стран.