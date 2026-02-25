Ученых поразила мумия, найденная в 2000-летнем саркофаге

Итальянские археологи решили вскрыть саркофаг возрастом 2000 лет в Неаполе и были поражены обнаруженным там, сообщает Zakon.kz.

В окрестностях Неаполя, в древнем городе Джульяно, археологи под руководством Симоны Формолы совершили удивительное открытие. В так называемой "гробнице Цербера" они обнаружили прекрасно сохранившееся человеческое тело, лежащее лицом вверх. Состояние находки поразило ученых, о чем сообщает Popular Mechanics, называя его "отличным".

По данным Управления археологии Неаполитанской агломерации, тело было завернуто в саван и окружено множеством предметов, характерных для погребальных ритуалов: баночки с мазями и инструменты для омовения. Такой тщательный уход и наличие этих предметов позволяют предположить, что в гробнице покоился член семьи, для которой изначально и был построен мавзолей.

Это событие открывает перед исследователями новые горизонты. Как отметила Мариан Нуццо из Министерства культуры Италии, лабораторные анализы уже дали ценные данные о погребальных ритуалах и способах обращения с телом, значительно обогатив знания.

Ученые предполагают, что уникальные климатические условия внутри погребальной камеры способствовали минерализации савана. Сейчас проводится анализ ткани, который, как надеются археологи, поможет определить ее структуру, тип и качество, а также даст дополнительную информацию о социальной и культурной среде того времени.

Помимо анализа ДНК останков, команда изучает органические вещества, включая пыльцу, найденные в саркофаге. Уже установлено, что тело, вероятно, обрабатывали кремами на основе лебеды и абсента, что способствовало его удивительной сохранности.

Министерство культуры Италии возлагает большие надежды на дальнейшие исследования. Ожидается, что анализ всех элементов, обнаруженных в саркофаге, позволит получить более полное представление о некрополе и поможет воссоздать картину социального и культурного устройства Неаполя двухтысячелетней давности.

А в пещере Хининг-Вуд-Боун в Британии археологи нашли самые древние человеческие останки на севере страны, принадлежащие 2,5-летнему ребенку.