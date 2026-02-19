В Великобритании откопали древнейшие останки девочки: почему это важно

В пещере Хининг-Вуд-Боун в Британии нашли самые древние человеческие останки на севере страны, принадлежащие 2,5-летнему ребенку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interesting Engineering, в 2023 году в пещере Хенинг-Вуд-Боун-Кейв недалеко от Грейт-Урсвика, графство Камбрия, археологи обнаружили останки самой древней маленькой девочки, когда-либо найденной на севере Британии, возраст которой составляет 11 тысяч лет.

Название "Ossick Lass" на местном языке означает "девушка из Урсвика".

"Впервые нам удалось с такой точностью определить возраст ребенка, чьи останки настолько старые, и с уверенностью сказать, что это девочка", – сказал доктор Рик Петерсон в Phys.org.

Оказалось, что останки девочки, которой было от 2,5 до 3,5 года, являются самыми древними из когда-либо найденных в Северной Британии. Поскольку на этом месте были обнаружены украшения, археологи смогли использовать их для датировки могилы и останков.

Эта девочка была похоронена в третьем по древности мезолитическом захоронении на северо-западе Европы, поэтому она является самым ранним свидетельством жизни людей в Британии после последнего ледникового периода.

Как считают ученые, "даже самый маленький человек может изменить ход будущего", и обнаруженный там ребенок, возможно, стал самой значительной, если не самой важной находкой в ​​этой британской пещере.

Северная и западная Англия теперь могут рассматриваться как часть более широкой европейской традиции захоронения человеческих останков и связанных с ними артефактов в пещерах в раннем мезолите, раннем неолите и раннем бронзовом веке.

