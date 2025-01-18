#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
530.12
546.08
5.17
Мир

В Помпеях обнаружили 2000-летнюю частную баню – исследование

Банный комплекс в Помпеях, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 07:50 Фото: Пресс-служба Археологического парка Помпеи
Археологи обнаружили в Помпеях, древнеримском городе, погребенном под пеплом и лавой в 70 году нашей эры, частную баню, построенную более 2000 лет назад, сообщает Zakon.kz.

Открытие включает в себя роскошные мозаики и оборудовано рядом горячих, теплых и холодных комнат, а также огромным бассейном, напоминающим спа.

Фото: Пресс-служба Археологического парка Помпеи

"У нас здесь, возможно, самый большой термальный комплекс в частном доме в Помпеях", – сказал Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи.

Ванны, похожие на спа, были обнаружены в так называемом Regio IX, центральной части парка Помпеи. Она до сих пор не исследована, но некоторые масштабные археологические раскопки открывают новые аспекты повседневной жизни помпейцев.

Фото: Пресс-служба Археологического парка Помпеи

Цухтригель рассказал, что состоятельные жители Помпей часто сначала принимали ванну, а затем устраивали банкет, поэтому частный спа-комплекс позволял делать это одновременно в одном доме.

"Там достаточно места для 30 человек, которые могли бы выполнять всю процедуру", – сказал он.

Ранее археологи подтвердили существование колоссальной системы подземных туннелей под древним городом Куско в Перу. Эти лабиринты, известные как Чинкана, были построены инками.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Ученые восстановили облик "человека-дракона", жившего 150 тысяч лет назад
Мир
08:56, Сегодня
Ученые восстановили облик "человека-дракона", жившего 150 тысяч лет назад
Конфликт на почве ревности обернулся убийством ветерана
Мир
08:10, Сегодня
Конфликт на почве ревности обернулся убийством ветерана
Житель Польши получил пожизненное за изнасилование и убийство белоруски
Мир
07:40, Сегодня
Житель Польши получил пожизненное за изнасилование и убийство белоруски
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: