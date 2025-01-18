В Помпеях обнаружили 2000-летнюю частную баню – исследование

Археологи обнаружили в Помпеях, древнеримском городе, погребенном под пеплом и лавой в 70 году нашей эры, частную баню, построенную более 2000 лет назад, сообщает Zakon.kz.

Открытие включает в себя роскошные мозаики и оборудовано рядом горячих, теплых и холодных комнат, а также огромным бассейном, напоминающим спа.

Фото: Пресс-служба Археологического парка Помпеи

"У нас здесь, возможно, самый большой термальный комплекс в частном доме в Помпеях", – сказал Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи.

Ванны, похожие на спа, были обнаружены в так называемом Regio IX, центральной части парка Помпеи. Она до сих пор не исследована, но некоторые масштабные археологические раскопки открывают новые аспекты повседневной жизни помпейцев.

Фото: Пресс-служба Археологического парка Помпеи

Цухтригель рассказал, что состоятельные жители Помпей часто сначала принимали ванну, а затем устраивали банкет, поэтому частный спа-комплекс позволял делать это одновременно в одном доме.

"Там достаточно места для 30 человек, которые могли бы выполнять всю процедуру", – сказал он.

Ранее археологи подтвердили существование колоссальной системы подземных туннелей под древним городом Куско в Перу. Эти лабиринты, известные как Чинкана, были построены инками.