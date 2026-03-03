#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Наука и технологии

Луна постепенно отдаляется от Земли, меняя длительность суток

Земля, Луна, Вселенная, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 06:20 Фото: pixabay
НАСА подтвердило, что Луна удаляется от Земли на 3,8 сантиметра в год и постепенно изменяет вращение Земли. Из-за этого незаметно увеличивается продолжительность земных дней, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, на протяжении веков лунный цикл казался постоянным, регулируя приливы и затмения с обнадеживающей регулярностью. Однако современные измерения показывают, что эта стабильность мнимая. Расстояние между Землей и ее единственным естественным спутником увеличивается из года в год.

Это постепенное изменение влияет на саму механику вращения нашей планеты. Связь между приливами, орбитальным движением и продолжительностью дня не является теоретической. Она подтверждена ископаемыми находками и лазерными измерениями.

Семьдесят миллионов лет назад, в конце мелового периода, сутки на Земле длились около 23 с половиной часов. Исследователи пришли к этому выводу, проанализировав линии роста в окаменелых раковинах двустворчатого моллюска Torreites sanchezi.

Эти микроскопические полосы, похожие на годичные кольца деревьев, фиксируют суточные циклы роста. Подсчитав их, ученые определили, что в то время год содержал приблизительно 372 дня. Большее количество дней в году означает более короткие отдельные дни.

Полученные данные указывают на то, что Луна находилась ближе к Земле, оказывая более сильное гравитационное притяжение и более интенсивно влияя на вращение планеты. Это открытие не является предположением. Оно основано на физических доказательствах, сохранившихся в известняковых отложениях.

Ранее стало известно о том, что нечто крупное врезалось в Землю на территории Бразилии 6 млн лет назад.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
У Земли появится еще одна Луна
10:31, 15 сентября 2024
У Земли появится еще одна Луна
Выяснилось, что раньше сутки на Земле длились всего 19 часов
05:59, 02 января 2026
Выяснилось, что раньше сутки на Земле длились всего 19 часов
"Тайна раскрыта": почему NASA уничтожило оригиналы пленок высадки на Луну
06:59, 17 февраля 2026
"Тайна раскрыта": почему NASA уничтожило оригиналы пленок высадки на Луну
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Бублик уступил на выставочном турнире в США
07:14, Сегодня
Александр Бублик уступил на выставочном турнире в США
"Он уже не тот, но это неважно": Топурия заявил о желании подраться с Макгрегором
06:46, Сегодня
"Он уже не тот, но это неважно": Топурия заявил о желании подраться с Макгрегором
Мать Руне раскритиковала правительство своей страны из-за отсутствия эвакуации из Катара
06:18, Сегодня
Мать Руне раскритиковала правительство своей страны из-за отсутствия эвакуации из Катара
Флойд Мейвезер проведёт бой с легендой кикбоксинга
05:50, Сегодня
Флойд Мейвезер проведёт бой с легендой кикбоксинга
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: