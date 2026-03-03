Луна постепенно отдаляется от Земли, меняя длительность суток

НАСА подтвердило, что Луна удаляется от Земли на 3,8 сантиметра в год и постепенно изменяет вращение Земли. Из-за этого незаметно увеличивается продолжительность земных дней, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, на протяжении веков лунный цикл казался постоянным, регулируя приливы и затмения с обнадеживающей регулярностью. Однако современные измерения показывают, что эта стабильность мнимая. Расстояние между Землей и ее единственным естественным спутником увеличивается из года в год.

Это постепенное изменение влияет на саму механику вращения нашей планеты. Связь между приливами, орбитальным движением и продолжительностью дня не является теоретической. Она подтверждена ископаемыми находками и лазерными измерениями.

Семьдесят миллионов лет назад, в конце мелового периода, сутки на Земле длились около 23 с половиной часов. Исследователи пришли к этому выводу, проанализировав линии роста в окаменелых раковинах двустворчатого моллюска Torreites sanchezi.

Эти микроскопические полосы, похожие на годичные кольца деревьев, фиксируют суточные циклы роста. Подсчитав их, ученые определили, что в то время год содержал приблизительно 372 дня. Большее количество дней в году означает более короткие отдельные дни.

Полученные данные указывают на то, что Луна находилась ближе к Земле, оказывая более сильное гравитационное притяжение и более интенсивно влияя на вращение планеты. Это открытие не является предположением. Оно основано на физических доказательствах, сохранившихся в известняковых отложениях.

Ранее стало известно о том, что нечто крупное врезалось в Землю на территории Бразилии 6 млн лет назад.