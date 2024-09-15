У Земли появится еще одна Луна

У Земли ненадолго появится новый спутник – приближающийся к планете астероид 2024 РТ5 на некоторое время станет мини-Луной, сообщает Zakon.kz.

Об этом РБК рассказал глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Астероид будет сопровождать Землю с 29 сентября по 25 ноября 2024 года. Эксперт отметил, что данное событие не является уникальным, поскольку до этого Земля и Луна уже неоднократно избавлялись от подобных космических камней при помощи совместной гравитации.

"Речь об астероиде размером примерно 10 метров. Размеры камня в 10 метров обычные. Интересным является только факт захвата краткосрочного", – сказал Богачев.

Осенью 2024 года всех любителей астрономии ждет несколько интересных событий, связанных с наблюдением за небесным телами. Самым ярким из них станет пролет кометы Цзыцзиньшань-ATLAS. Казахстанцы смогут увидеть ее в конце сентября.