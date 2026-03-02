Нечто крупное врезалось в Землю на территории Бразилии 6 млн лет назад

Помимо древних гигантских столкновений с земной поверхностью, оставивших огромные кратеры, существует множество менее энергетически мощных метеоритных ударов. Их сложнее обнаружить, но они также являются важной частью истории Земли, сообщает Zakon.kz.

Эти удары генерируют экстремально высокую температуру, способную расплавить горные породы. Когда это происходит, удар может создать огромное поле тектитов – кусков природного стекла размером с гальку. В мире существует пять таких тектитовых полей, и каждое из них рассказывает часть истории Земли. Недавно исследователи обнаружили еще одно тектитовое поле, первое в Бразилии.

Авторы научной работы сообщили, что обнаружили поле рассеяния тектитов на северо-востоке Бразилии. Было собрано около 500 образцов, обнаруженных в радиусе протяженностью сначала не менее 90 км, а затем площадь обнаружения выросла до 900 км. Фрагменты назвали "гераизитами" в честь бразильского штата Минас-Жерайс, пишет Universetoday.

Фото: Álvaro Penteado Crósta/IG-UNICAMP

При изучении подобных пород исследователям приходится различать породы вулканического происхождения и тектиты. Это непростая задача. Оба типа пород подвергались воздействию высоких температур, и оба типа могут быть распространены на обширных территориях.

Но тектиты обладают рядом общих черт, которые помогают ученым идентифицировать их. Они достаточно однородны, имеют крайне низкое содержание воды и летучих веществ, а также не имеют химической связи с местными коренными породами, в которых они обнаружены.

В этих гераизитах содержание воды было очень низкое.

Также тектиты могут содержать большое количество лешательерита. Это кремнеземное стекло, образующееся из кварца в результате ударного метаморфизма высокого давления. Его также часто находят вблизи мест ударов молнии. Он отличает тектиты от вулканических пород, которые могут содержать или не содержать лешательерит, поскольку магма могла образоваться глубоко в мантии, где меньше кремнезема.

По сравнению с некоторыми тектитами в гераизитах очень мало включений лешательерита. Поскольку обсидиан, являющийся вулканическим стеклом, обычно не содержит лешательерита, это помогает исключить вулканическую активность. Также нет других свидетельств вулканической активности поблизости.

"Подтверждение того, что это местонахождение стекла состоит из тектитов, также имеет смысл, учитывая, что географическое местоположение, где оно обнаружено, не является вулканическим и что ближайшие известные вулканы аналогичного возраста находятся в Андской Кордильере, более чем в 2500 км отсюда", – пишут авторы.

Отсутствие на месте обнаружения кратера, казалось бы, противоречит интерпретации как тектитоподобного образования. Но, по словам исследователей, это не редкость. Из известных на Земле крупных тектитоподобных полей только три имеют связанные с ними идентифицированные кратеры.

Оценочный возраст гераизитов составил около 6,3 млн лет. Что касается размера ударного объекта, то на данный момент определить его невозможно, но он вряд ли был маленьким.

"Обнаружение первого в Бразилии поля тектитов, а также его потенциальная связь с еще не раскрытым событием столкновения с астероидом возрастом 6,3 млн лет заполняет существенный пробел в неполной летописи ударных событий в Южной Америке", – пишут авторы в заключении.

Данные неполны, поскольку кратеры в Южной Америке трудно заметить сверху, главным образом из-за высокой скорости тропического выветривания, которое их разрушает. Кратер может сохраняться в засушливой пустынной местности гораздо дольше, чем в Южной Америке. Кроме того, геологическое исследование континента проводилось не в такой степени, как на других континентах.

Обнаружение этого поля тектитов, а также еще одного, недавно найденного в Белизе, позволяет предположить, что они могут быть не такими редкими, как считалось ранее. Нахождение большего количества таких месторождений может изменить понимание истории столкновений на Земле.

"Это имеет важные последствия для всей истории столкновений Земли с метеоритами, указывая на то, что могут существовать и другие, еще не обнаруженные образования тектитов с различным происхождением, химическим составом и возрастом", – заключают авторы.

