Наука и технологии

Семитонный метеор взорвался над США

Гигантский метеор взорвался в небе над США, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 19:57 Фото: freepik
В небе над американским штатом Огайо взорвался семитонный метеор. Космический объект летел со скоростью примерно 72 тыс. км/ч и разрушился в атмосфере. Раздался громкий хлопок, который многие жители приняли за взрыв, сообщает Zakon.kz.

Метеор заметили на высоте примерно 80 км над озером Эри. Диаметр космического тела достигал приблизительно 1,8 м. Оно пролетело 55 км через верхние слои атмосферы и разрушилось над северной частью штата Огайо. За ярким огненным шаром наблюдали жители сразу нескольких штатов: от Висконсина до Мэриленда, передает издание AP News.

По данным Американского метеорного общества, метеор пролетел по небу около девяти часов утра, его можно было увидеть невооруженным глазом. Такое бывает достаточно редко для подобных явлений.

Ученые пояснили: в процессе распада космического объекта выделялась энергия, соответствующая 250 тоннам тротила, поэтому жители региона слышали громкий гул. А сотрудники Национальной метеослужбы даже чувствовали вибрацию.

Национальная метеорологическая служба США зафиксировала ударную волну. Сообщений о найденных частях метеорита пока не поступало, но специалисты допускают, что небольшие обломки могли достичь поверхности Земли.

Ранее Zakon.kz писал, что огненный шар пронесся в небе над Россией.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
