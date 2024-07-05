Яркий падающий метеорит увидели жители Стамбула

Турецкое космическое агентство сообщило о том, что с 5 на 6 июля жители Стамбула и ряда других населенных пунктов Турции видели в небе падающий метеорит, передает Zakon.kz.

"Метеорит, который увидели в небе этой ночью из различных точек Турции, вызвал восторг", – отметило агентство.

В агентстве также отметили, что цвета, которые образуются при попадании метеоритов в атмосферу, имеют отличия в зависимости от нескольких факторов, в том числе на цвет влияет химический состав метеорита, его скорость и газы, присутствующие в атмосфере Земли.









19 мая, стало известно, что жители Португалии увидели в небе вечером 18 мая яркую световую вспышку. Предполагалось, что это был пролетевший через атмосферу метеор.

Ранее сообщалось, что ученые NASA сообщили, что к Земле в самое ближайшее время приблизятся три астероида. Астрономы рассказали, что метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолей достигает максимума действия в ночь с 30 на 31 июля.