#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
463.91
544.63
6.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
463.91
544.63
6.26
Наука и технологии

Старт грузового корабля Cargo Dragon вынужденно перенесли

Falcon 9, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 06:00 Фото: Х/SpaceX
Запуск многоразового грузового корабля Cargo Dragon компании SpaceX к МКС перенесен на сутки, сообщает Zakon.kz.

Изначально старт планировался ночью в среду, но перенесен из-за неблагоприятных погодных условий. По данным NASA теперь запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-34 предполагается осуществить в среду в 18:50 по времени восточного побережья США.

По времени Казахстана – это выпадает на четверг в 03:50. Запуск планируется с 40-го стартового комплекса базы американских космических сил на мысе Канаверал в штате Флорида.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане. В случае успешного запуска в четверг, Cargo Dragon должен будет автономно причалить к переднему стыковочному узлу модуля Harmony американского сегмента станции. Корабль доставит на станцию около 2,3 тонны продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Ранее российский космонавт-испытатель Олег Артемьев показал с борта МКС комплекс "Байконур".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Запуск с грузом для МКС снова перенесли
08:37, 05 июня 2023
Запуск Cargo Dragon с грузом для МКС снова перенесли
NASA
00:13, 06 декабря 2024
NASA и SpaceX перенесли отстыковку Dragon от МКС
космос, Crew Dragon, пуск ракеты
09:29, 15 марта 2025
Корабль Crew Dragon отправился к МКС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
World Boxing сняла санкции с Беларуси вслед за рекомендациями МОК
06:19, Сегодня
World Boxing сняла санкции с Беларуси вслед за рекомендациями МОК
&quot;Фальшивые марионетки&quot;: Нейт Диаз жёстко прошёлся по Чимаеву и Стрикленду
05:51, Сегодня
"Фальшивые марионетки": Нейт Диаз жёстко прошёлся по Чимаеву и Стрикленду
Шон Брэди нацелен на бой с Камару Усманом или Карлосом Пратесом
05:19, Сегодня
Шон Брэди нацелен на бой с Камару Усманом или Карлосом Пратесом
&quot;Всё решил джеб&quot;: экс-чемпион UFC разобрал поражение Хамзата Чимаева в титульном бою
04:48, 13 мая 2026
"Всё решил джеб": экс-чемпион UFC разобрал поражение Хамзата Чимаева в титульном бою
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: