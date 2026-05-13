Старт грузового корабля Cargo Dragon вынужденно перенесли

Запуск многоразового грузового корабля Cargo Dragon компании SpaceX к МКС перенесен на сутки, сообщает Zakon.kz.

Изначально старт планировался ночью в среду, но перенесен из-за неблагоприятных погодных условий. По данным NASA теперь запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-34 предполагается осуществить в среду в 18:50 по времени восточного побережья США.

Due to forecasted inclement weather, @NASA and @SpaceX now are targeting no earlier than 6:50 p.m. EDT Wednesday, May 13, for the company’s 34th commercial resupply services mission to the @Space_Station. Watch NASA’s live launch coverage beginning at 6:30 p.m. on NASA+, Amazon… pic.twitter.com/4LhCZ0mGdf — NASA Space Operations (@NASASpaceOps) May 12, 2026

По времени Казахстана – это выпадает на четверг в 03:50. Запуск планируется с 40-го стартового комплекса базы американских космических сил на мысе Канаверал в штате Флорида.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане. В случае успешного запуска в четверг, Cargo Dragon должен будет автономно причалить к переднему стыковочному узлу модуля Harmony американского сегмента станции. Корабль доставит на станцию около 2,3 тонны продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

