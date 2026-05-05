Наука и технологии

Космонавт показал казахстанский город с борта МКС

Космодром Байконур, Байконурский космодром, ракета, ракеты, запуск ракеты, запуск ракет, космический комплекс Байконур, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 17:31 Фото: АО "ЦЭНКИ"
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев порадовал подписчиков очередным снимком, сделанным с борта Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.

На этот раз Артемьев показал комплекс "Байконур". В описании к посту идут познавательные факты о городе и космодроме.

"А вы знаете, что именно 5 мая 1955 года был заложен первый камень в ознаменование строительства города Ленинска, ныне Байконур?" – спрашивает миллионную аудиторию космонавт.

Тогда же, продолжает он, в мае, началось строительство "деревянного городка" – первых деревянных домов барачного типа, в которых разместились штабы полигона и военные строители.

"Первыми улицами поселка были Набережная, Песчаная, Школьная и Пионерская. Официальной же датой рождения города и полигона считается 2 июня 1955 года. Этим днем Генеральным штабом Советской Армии была утверждена организационно-штатная структура полигона, предназначенного для проведения испытаний ракетно-космической техники. Полигон и поселок получили неофициальное название "Заря".Олег Артемьев

Стоит дополнить, что в СССР Байконур имел статус закрытого города. В городе действует пропускной режим.

Комплекс "Байконур" (город и космодром) арендован Россией у Казахстана до 2050 года. Ежегодная стоимость аренды составляет 115 млн долларов. Согласно договору, город функционирует как административно-территориальная единица Казахстана, но в условиях аренды РФ.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
