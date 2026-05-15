Земля скоро максимально отдалится от Солнца

Двигаясь по своей орбите Земля вечером 6 июля 2026 года окажется максимально далеко от Солнца, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой Олеся Роменская.

"Как известно, Земля движется не по круговой орбите, а по эллипсу. Земля пройдет афелий – наиболее удаленную точку своей орбиты – в 21 час по московскому времени 6 июля. Расстояние до Солнца составит 152,1 млн километров. Сравните с январем – тогда Земля проходила перигелий – ближайшую к Солнцу точку свой орбиты. Это было 2 января в час ночи, расстояние до Солнца составляло 147,1 млн километров", – рассказала РИА Новости Роменская.

Она напомнила, что если бы у планеты не было наклона оси вращения, то и времен года бы не было, Земля освещалась бы равномерно в течение года.

"Как лектор планетария, общающийся с аудиторией, замечаю, что даже для взрослых людей становится неожиданным открытием тот факт, что времена года меняются не из-за изменения расстояния от Земли до Солнца. Люди удивляются, что дальше всего от Солнца мы находимся в середине лета, а не зимой", – отметила астроном.

