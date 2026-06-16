Астрономы узнали, что было бы, если бы Земля была плоской

То, что Земля имеет шарообразную форму, знали еще античные авторы – Платон и Аристотель. Эратосфен и вовсе смог вычислить радиус нашей планеты. Он подсчитал, что тот равен 6 302 км, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Лайфхакер, современные замеры показывают цифру 6 371 км. Глубоко в древности считалось, что Земля имеет плоскую форму. Прежде чем делать Землю плоской, разберемся, почему она шарообразная – из‑за гравитации.

Из‑за нее материя стремится принять наиболее компактную форму, когда каждая частица находится одинаково близко к центру, – то есть сферическую. По тому же принципу вода на МКС в невесомости превращается не в каплю, а в шар.

Если бы каким‑то волшебным образом Земля стала плоской, у нас возникли бы серьезные проблемы. Гравитация начала бы смещать материю, из которой состоит планета, к общему центру. Диск довольно быстро разрушился бы, распавшись на множество обломков, а затем схлопнулся бы обратно в сферу.

Такую катастрофу на плоской планете не пережил бы никто. Также ученые рассмотрели другой, более фантастичный вариант: если Земля станет плоской, но будет сделана из сверхпрочного вещества (адамантия или вибраниума), которое позволит ей не коллапсировать, какая тогда будет жизнь на планете?

Геофизик Джеймс Дэви считает, что гравитация на диске все равно вела бы себя странно. Сила притяжения будет тянуть к центру диска. Это приведет к тому, что лесистые пейзажи на Земле будут отличаться от тех, что мы имеем сейчас. Растения, грибы и некоторые другие организмы растут вертикально вверх. Это позволяет им находить оптимальное положение для получения света, воды и питательных веществ. Если бы растительные клетки не могли ориентироваться по гравитации, определяя верх и низ, они пускали бы корни в небо и умирали от нехватки почвы вокруг.

Помимо этого, из-за гравитации вещи падали бы не вниз, а вбок. При этом на самом краю плоской Земли предметы бы вовсе не падали, а скатывались к центру.

Путешествия стали бы нелегким занятием, потому что любое удаление от центра диска ощущалось бы как подъем в гору. А тем смельчакам, которым захотелось бы посетить край Земли, понадобилось бы альпинистское снаряжение, потому что на финальном этапе им пришлось бы ползти, вонзая ледорубы в поверхность планеты. Горизонтальное путешествие напоминало бы восхождение по отвесной скале.

Кроме ледорубов и страховки, людям точно пригодились бы кислородные баллоны. В центре диска жить было бы нельзя из‑за экстремальных уровней давления и температуры воздуха, а у краев мы бы просто задохнулись. Если бы гравитация была направлена к центру планетарного диска, осадки также бы притягивались к этой точке. Поэтому только в его середине погода вела бы себя так, как мы привыкли на круглой Земле. Чем дальше бы вы удалялись от центра диска, тем более горизонтальными становились бы дожди.

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