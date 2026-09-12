Ученые выяснили, откуда могла прилететь межзвездная комета 3I/ATLAS

Межзвездная комета 3I/ATLAS могла сформироваться в чрезвычайно холодной среде около 10-12 миллиардов лет назад, задолго до появления Солнечной системы. К такому выводу пришли ученые, изучив изотопный состав кометы с помощью космического телескопа James Webb, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Nature. Ученые отмечают, что 3I/ATLAS стала лишь третьим подтвержденным межзвездным объектом, обнаруженным при прохождении через Солнечную систему. В отличие от большинства известных комет она сформировалась за пределами нашей системы.

Исследователи использовали спектрограф NIRSpec телескопа James Webb, чтобы изучить химический состав кометы. Наблюдения проводились в декабре 2025 года, когда 3I/ATLAS уже прошла ближайшую к Солнцу точку своей траектории и двигалась обратно в глубины космоса.

Комета оказалась необычной

Особое внимание ученых привлекло количество дейтерия – тяжелой разновидности водорода – в воде кометы. Соотношение дейтерия и водорода составило 0,98%, что более чем в десять раз выше показателей, характерных для известных комет Солнечной системы. По данным NASA, содержание тяжелого водорода в 3I/ATLAS примерно в 30 раз выше, чем у комет нашей системы.

По мнению исследователей, такое соотношение указывает на то, что вода в составе кометы сформировалась при очень низких температурах – не выше примерно 30 градусов Кельвина, то есть около минус 243 градусов Цельсия.

Ученые также обнаружили необычное соотношение изотопов углерода. Показатели 12C/13C в углекислом газе и угарном газе 3I/ATLAS значительно отличаются от значений, характерных для объектов Солнечной системы. Это свидетельствует о том, что комета сформировалась в среде с относительно низким содержанием тяжелых элементов.

Возможно, комета старше Солнца

На основании полученных данных исследователи предполагают, что 3I/ATLAS могла сформироваться 10-12 миллиардов лет назад, когда в Галактике происходил период особенно активного звездообразования. Для сравнения: возраст Солнечной системы составляет около 4,6 миллиарда лет.

Таким образом, 3I/ATLAS может оказаться своеобразным "архивом" древней планетной системы. Ее вещество сохранилось практически в первозданном состоянии и позволяет ученым изучать условия, существовавшие в другой части Млечного Пути задолго до рождения Солнца.

"Это была уникальная возможность изучить древний объект из далекой галактики, вероятно существовавший еще до появления нашего Солнца и Солнечной системы", – отметил ведущий автор исследования, астрохимик Мартин Кординер из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Исследователи считают, что изучение межзвездных объектов вроде 3I/ATLAS в будущем поможет лучше понять, насколько условия, необходимые для формирования планет и сложных химических соединений, распространены во Вселенной.

Ранее ученые выяснили, что межзвездная гостья 3I/ATLAS содержит изотопы водорода и углерода в пропорциях, ранее не встречавшихся в Солнечной системе. Это позволяет предположить, что она образовалась около звезды, которая кардинально отличалась от нашего Солнца и была намного старше его.