Водоснабжение в Медеуском районе Алматы планируют восстановить 25 июля

На юге Медеуского района Алматы продолжают действовать ограничения подачи воды. Это связано со сходом селей в горах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ГКП "Алматы су" 24 июля, вода в горных реках стала очень мутной из-за схода селевых потоков. Это не позволяет забрать достаточный объем воды, необходимый для переправки на станции водоочистки.







"По состоянию на 8:00 24 июля лабораторный анализ исходной воды показал, что уровень мутности по сравнению с прошедшими сутками снизился на треть. Ожидается, что перевод объектов водоподготовки на штатный режим будет осуществлен 25 июля", – говорится в сообщении предприятия.

Водоснабжение в Медеуском районе ограничили на минувших выходных из-за сильного помутнения горных рек. Подачу воды ограничили в микрорайонах Юбилейный, Тау Самал (Каменское плато), коттеджном городке "ВИП Алем", ЖК "Европолис", а также по улицам: Керей Жанибек хандар, Ондасынова, Ладушкина, Оспанова, Кыз Жибек, Жанибекова, Найманбаева, Чайкина, пр. Достык.

Давление воды в сетях снижено по улицам Хаджи Мукана, Байжанова, Луганского; пр. Достык, Нурмагамбетова, Сахариева; в микрорайонах "Кок-тобе", "Самал 1-3", "Горный гигант".



