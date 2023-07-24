Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Водоснабжение в Медеуском районе Алматы планируют восстановить 25 июля

Водоснабжение в Медеуском районе Алматы планируют восстановить 25 июля Фото: pexels
На юге Медеуского района Алматы продолжают действовать ограничения подачи воды. Это связано со сходом селей в горах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ГКП "Алматы су" 24 июля, вода в горных реках стала очень мутной из-за схода селевых потоков. Это не позволяет забрать достаточный объем воды, необходимый для переправки на станции водоочистки.


"По состоянию на 8:00 24 июля лабораторный анализ исходной воды показал, что уровень мутности по сравнению с прошедшими сутками снизился на треть. Ожидается, что перевод объектов водоподготовки на штатный режим будет осуществлен 25 июля", – говорится в сообщении предприятия.

Водоснабжение в Медеуском районе ограничили на минувших выходных из-за сильного помутнения горных рек. Подачу воды ограничили в микрорайонах Юбилейный, Тау Самал (Каменское плато), коттеджном городке "ВИП Алем", ЖК "Европолис", а также по улицам: Керей Жанибек хандар, Ондасынова, Ладушкина, Оспанова, Кыз Жибек, Жанибекова, Найманбаева, Чайкина, пр. Достык.

Давление воды в сетях снижено по улицам Хаджи Мукана, Байжанова, Луганского; пр. Достык, Нурмагамбетова, Сахариева; в микрорайонах "Кок-тобе", "Самал 1-3", "Горный гигант".

Ранее стало известно, что в Казахстане хотят пересмотреть тарифы на водоснабжение, чтобы побудить граждан экономнее расходовать воду.

Читайте также

В Кокшетау девушка пришла на тестирование в свадебном платье

В прокуратуре Жамбылской области обсудили проблемные вопросы обеспечения поливной водой

Карагандинцев просят не ждать холодов и покупать уголь заранее

Никита Дробны
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
МВД изменила правила приема в учебные заведения
Обладатели "Алтын белгі" и набравшие 100 баллов на ЕНТ могут вне конкурса стать курсантами вузов МВД
Алматинец предложил Досаеву вместе бороться с безразличием чиновников
Алматинец предложил Досаеву вместе бороться с безразличием чиновников
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления