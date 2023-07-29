В нескольких домах Медеуского района Алматы восстановили подачу воды

В нескольких жилых комплексах Медеуского района Алматы восстановили подачу воды, сообщает Zakon.kz.

В акимате Алматы отметили, что из-за ливневых дождей в горах уровень мутности в воде не изменился. Это пока затрудняет запуск процессов водоподготовки на фильтровальной станции.

"Однако в результате подключения насосной станции "Трамплины", расположенной западнее комплекса лыжных трамплинов "Сункар", удалось восстановить водоснабжение в нескольких жилых комплексах Медеуского района, включая ЖК "Есентай", ЖК "Таушатыр" и ЖК "Акбота", – говорится в сообщении.

Для стабильной подачи воды через фильтровальную станцию необходимо, чтобы уровень мутности снизился до 30–40 мг/дм³. В настоящее время он колеблется в районе 148–300 мг/дм³. Лабораторные исследования воды проводятся ежечасно.

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