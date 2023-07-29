Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В нескольких домах Медеуского района Алматы восстановили подачу воды

вода, подача воды в Алматы Фото: freepik
В нескольких жилых комплексах Медеуского района Алматы восстановили подачу воды, сообщает Zakon.kz.

В акимате Алматы отметили, что из-за ливневых дождей в горах уровень мутности в воде не изменился. Это пока затрудняет запуск процессов водоподготовки на фильтровальной станции. 

"Однако в результате подключения насосной станции "Трамплины", расположенной западнее комплекса лыжных трамплинов "Сункар", удалось восстановить водоснабжение в нескольких жилых комплексах Медеуского района, включая ЖК "Есентай", ЖК "Таушатыр" и ЖК "Акбота", – говорится в сообщении.

Для стабильной подачи воды через фильтровальную станцию необходимо, чтобы уровень мутности снизился до 30–40 мг/дм³. В настоящее время он колеблется в районе 148–300 мг/дм³. Лабораторные исследования воды проводятся ежечасно.

Ранее мы рассказывали о том, сколько еще ждать воды жителям предгорных районов Алматы.

Читайте также

Схема перекрытия улиц в Алматы с 29 по 31 июля

У жителя Актюбинской области обнаружили 22 свертка с наркотиками

FlyArystan задерживает вылет рейса более чем на 15 часов

Тамила Языкова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
В Астане, Алматы и еще двух городах РК обещают неблагоприятные метеоусловия
В Астане, Алматы и еще двух городах РК обещают неблагоприятные метеоусловия
Астролог пообещала сумасшедшую удачу двум знакам зодиака в конце лета
Астролог пообещала сумасшедшую удачу двум знакам зодиака в конце лета
жена Игоря Дужнова
Частные судоисполнители приступили к выселению жены Игоря Дужнова
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления