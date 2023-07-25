В поселке Жибек жолы по вине властей экологическая катастрофа
По информации КТК, жители поселка говорят, что из-за бездействия властей пересохла некогда полноводная река Есиль - и пропала вода из скважин и колодцев. И, пока люди пытаются их углубить, окрестности села зарастают камышом.
Вода не поднималась на уровень верхних отметок уже много лет. Из-за обмеления реки может начаться гибель диких животных. Здесь обитают ондатра, ласка, речные утки.
Старожилы вспоминают о временах, когда воды хватало всем. Вместо заболоченной местности здесь был глубокий водоем.
"Вот это место, которое вы сейчас видите, было полной рекой. Купались, рыба и все остальное живое. Много воды утекло, говорили раньше. А наша утекла совсем".местный житель Муса Мержоев
Вода ушла даже из скважин. Тем, кто не подключен к центральному водоснабжению, приходится пробивать новые - гораздо глубже тех, что были раньше. По словам местных, очистку русла в последний раз проводили еще при советской власти. С тех пор река медленно, но верно мельчала.
В акимате заявили, что уже не раз отправляли заявки на очищение и дноуглубление реки, но никакого ответа так и не получили.
"После одобрения заявки и выделения бюджетных средств будет разработан ПСД на очистку и на углубление. Обмеление русла - это из-за того, что сейчас Астанинское водохранилище не сбрасывает".аким сельского округа Жибек жолы Канат Канафин