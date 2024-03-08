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В Алматы случился пожар в торговом центре "Жибек жолы"

В Алматы горел рынок Жибек-Жолы, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 13:20 Фото: ДЧС Алматы
Алматинские пожарные отстояли от огня имущество предпринимателей в ТЦ "Жибек жолы", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, сегодня в 11:50 поступило сообщение о загорании здания в Турксибском районе по адресу: пр. Сейфуллина, 9 а. Силы и средства были направлены по повышенному рангу вызова.

"По прибытии обнаружено горение оргтехники с переходом на мебель кабинета административного помещения на 4 этаже четырехэтажного ТЦ "Жибек жолы" на площади 20 кв. м".ДЧС Алматы


В ходе разведки и тушения пожара звеньями газодымозащитной службы организована эвакуация посетителей.

Алматинские пожарные отстояли от огня имущество предпринимателей в ТЦ Жибек жолы, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 13:20

Фото: ДЧС Алматы

Также развернута пожарная автолестница, введены пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды.

Принятыми мерами достигнута локализация в 12:13. Угроза распространения огня снята. Пожар ликвидирован в 12:21.

Спасателям удалось отстоять от огня бутики предпринимателей

Ранее стало известно, что пожарные спасли в Астане девушку.

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