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Пожары в Павлодарской области будут отслеживать с помощью беспилотников

Пожары в Павлодарской области будут отслеживать с помощью беспилотников Фото: pixabay
Для борьбы с лесными пожарами в акимате Павлодарской области решили использовать беспилотники, сообщает Zakon.kz.

По информации Pavlodarnews.kz, беспилотники смогут быстрее обнаруживать очаги возгорания. И они способны проникнуть в труднодоступные места, где использовать традиционные методы сложно.

Глава региона Асаин Байханов встретился с представителями Таразского инновационного института имени Ш. Муртазы.

"Подобный проект актуален для нашего региона. А в девяти районах области проходят земли государственного лесного фонда, где в этом году зафиксировали 40 природных пожаров. Оперативное обнаружение очагов возгорания, определение площади и анализ ситуации для принятия соответствующих мер – наша приоритетная задача в борьбе со стихией", – сказал на встрече аким.

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Елена Вебер
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