Основные причины производственного травматизма назвали в Минтруда
При этом, как отметили в Минтруда, производственный травматизм по итогам шести месяцев текущего года снизился на 4% по сравнению со вторым полугодием 2022 года.
Также в ведомстве перечислили основные причины несчастных случаев на производстве:
- грубая неосторожность самого пострадавшего (33,3%);
- неудовлетворительная организация производства работ (27,1%);
- нарушение правил безопасности и охраны труда (9,3%);
- нарушение правил автодорожного движения (8,4%)".
"По итогам полугодия уровень производственного травматизма (коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 работающих) составил 0,09".Пресс-служба МТСЗН РК
По данным Минтруда, высокий уровень травматизма преимущественно сохраняется в промышленных регионах республики: в Карагандинской области пострадали 79 человек, в Восточно-Казахстанской – 53, в Абайской – 50, в Алматы – 50, в Павлодарской – 46, в Костанайской – 44, в Актюбинской – 40 человек.
"В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 21,8% и в строительной отрасли – 10,6%".Пресс-служба МТСЗН РК
Ранее сообщалось, что в Казахстане с 1 июля 2023 года в рамках Социального кодекса на 14,5% проиндексируют соцвыплаты по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, выплачиваемых из Государственного фонда социального страхования.