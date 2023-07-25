Основные причины производственного травматизма назвали в Минтруда

По данным Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК, во втором квартале 2023 года в результате несчастных случаев на производстве пострадали 640 работников, 69 из которых погибли, сообщает Zakon.kz.

При этом, как отметили в Минтруда, производственный травматизм по итогам шести месяцев текущего года снизился на 4% по сравнению со вторым полугодием 2022 года.

Также в ведомстве перечислили основные причины несчастных случаев на производстве:

грубая неосторожность самого пострадавшего (33,3%);

неудовлетворительная организация производства работ (27,1%);

нарушение правил безопасности и охраны труда (9,3%);

нарушение правил автодорожного движения (8,4%)".

"По итогам полугодия уровень производственного травматизма (коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 работающих) составил 0,09". Пресс-служба МТСЗН РК

По данным Минтруда, высокий уровень травматизма преимущественно сохраняется в промышленных регионах республики: в Карагандинской области пострадали 79 человек, в Восточно-Казахстанской – 53, в Абайской – 50, в Алматы – 50, в Павлодарской – 46, в Костанайской – 44, в Актюбинской – 40 человек.

"В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 21,8% и в строительной отрасли – 10,6%". Пресс-служба МТСЗН РК

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 1 июля 2023 года в рамках Социального кодекса на 14,5% проиндексируют соцвыплаты по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, выплачиваемых из Государственного фонда социального страхования.