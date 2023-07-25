Асхат Оралов прокомментировал ситуацию с Шуменовым: Он будет отвечать

Министр культуры и спорта Асхат Оралов в кулуарах правительства 25 июля прокомментировал инцидент с участием экс-чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова и его объявление в розыск, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что ситуацией сейчас занимаются правоохранительные органы, после их официального заключения министерство уже сможет дать дополнительный комментарий.

"Это правовое поле, каждый человек, невзирая на свою профессию, вид деятельности, несет ответственность за свои слова и поступки, тем более в личной жизни. Поэтому в рамках правового поля он будет отвечать за свои поступки. Был инцидент, мы все его видели в социальных сетях, мы же тоже мониторим социальные сети. Давайте, после заключения, после окончания работы правоохранительных органов мы дополнительно дадим информацию. Правоохранительные органы проведут работу, будет решение суда соответствующее и после этого мы будем готовы дать комментарий. Сейчас мы не можем лезть". Асхат Оралов

Он попросил не судить о всех спортсменах только по одному инциденту.

"Наши спортсмены-любители на чемпионате мира показывают хороший показатель. Бокс является олимпийским видом спорта. У нас очень хорошая школа казахстанского бокса. Это происходит не только со спортсменами. Человек, невзирая на то, что он спортсмен, артист, врач, учитель, бизнесмен, инженер за свои поступки и слова должен отвечать в правовом поле, перед законом все равны". Асхат Оралов

Казахстанский экс-чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов объявлен в розыск после драки в торговом центре Астаны. Соответствующая информация появилась на Портале органов правовой статистики и специальных учетов.

В соцсетях распространялось видео, на котором мужчина нападает на другого мужчину с ребенком на руках и бьет его несколько раз. Позже в нападавшем опознали экс-чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова. Инцидент произошел еще 18 июня 2023 года, но общественный резонанс он вызвал только после публикации видео в Сети.



Спустя некоторое время в соцсетях спортсмен рассказал подробности инцидента и сообщил, что конфликт начался из-за ссоры детей. Бейбут Шуменов также обвинил отца ребенка, который якобы им прикрывался, как щитом.