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Дно Шардаринского водохранилища впервые расчистят в Казахстане

Дно Шардаринского водохранилища впервые расчистят в Казахстане Фото: gov.kz
Работы по очистке дна Шардаринского водохранилища впервые начали в Казахстане. Это должно помочь устранить дефицит воды в южных регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК 25 июля, работы по расчистке дна Шардаринского водохранилища начали в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева. Их проведут впервые. В Минэкологии уверены, что очистка водохранилища станет импульсом для устранения дефицита воды в южных регионах Казахстана.

Дно Шардаринского водохранилища впервые расчистят в Казахстане

Фото: gov.kz

Шардаринское водохранилище построили в 1966 году, оно третье по площади в стране. В последний раз данные о состоянии его дна собирали еще в 1977 году, тогда объем водохранилища составлял 5,2 млрд кубометров. Почти за полвека дно водоема заметно заилилось, из-за чего его объем сократился примерно на 20%. Сейчас Минэкологии проводит батиметрическую съемку, чтобы оценить, сколько сейчас воды в водохранилище и сколько ила нужно удалить со дна.

"Начаты изыскательские работы, со дна водохранилища взяты пробы, которые направлены в лабораторию для определения соотношения ила и песка. Утилизация иловых отложений требует применения иных технологий", – пояснили в министерстве.

Ранее крупнейшее в Казахстане Бухтарминское водохранилище резко обмелело, а на его поверхности обнаружили нефтесодержащее пятно.

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