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События

Казахстан и другие страны ЦА приняли важное решение по Шардаринскому водохранилищу

Туркменистан, министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 09:03 Фото: Instagram/su_resurstari_ministrligi
Страны Центральной Азии согласовали прогнозируемый приток воды в Шардаринское водохранилище на межвегетационный период. Это произошло в городе Туркменбаши на 95-м заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии (МКВК), сообщает Zakon.kz.

В заседании приняли участие: министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, начальник Главного управления водно-энергетической политики Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Абдухалок, председатель Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана Дурды Генджиев и министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев.

"Стороны подвели итоги вегетационного периода 2026 года в бассейнах рек Сырдарья и Амударья, а также утвердили лимиты водозабора и прогнозные режимы работы водохранилищ на межвегетационный период 2026-2027 годов. Отмечено, что вегетационный период в бассейне реки Сырдарья прошел в стабильном режиме. В Шардаринское водохранилище на территории Туркестанской области поступило порядка 3,69 млрд куб. м воды, что на 840 млн куб. м больше прогнозного объема. Ожидается, что в межвегетационный период приток в водохранилище составит около 10 млрд куб. м", – рассказали в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК 8 октября 2026 года.

Отдельное внимание участники заседания уделили вопросам совершенствования учета и мониторинга водных ресурсов. Стороны согласовали проведение заседания рабочей группы по разработке проекта Плана по внедрению автоматизированной системы учета водных ресурсов в бассейне реки Сырдарья.

Кроме того, рассмотрен ход реализации задач, вытекающих из саммитов глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

"Взаимодействие водных ведомств Центральной Азии позволило обеспечить стабильное прохождение минувшего вегетационного периода. Сегодня была заложена основа для дальнейшей совместной и эффективной работы. Мы и наши партнеры нацелены на справедливое распределение трансграничных водных ресурсов с учетом интересов всех сторон", – отметил Нуржан Нуржигитов.

Следующее, 96-е заседание МКВК планируется провести в первом квартале 2027 года в Республике Узбекистан.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана усилило работу по восстановлению Арала и сохранению Каспия. Подробнее – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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