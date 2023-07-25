Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане не будут менять сроки приема документов в первый класс

Казахстан Минпросвещения 1 класс Фото: primeminister.kz
В кулуарах правительства 25 июля министр просвещения Гани Бейсембаев, отвечая на вопрос журналистов отметил, что сроки приема документов в 1 класс менять не будут, как этого хотят некоторые родители, сообщает Zakon.kz.

Он объяснил, что министерство специально открывает прием уже с весны, чтобы родители заранее озаботились этим вопросом.

"Здесь же не только устройство в школу. Вы понимаете же, что это количество учебников, мы должны заранее планировать. Конечно, можно было бы и 1 сентября, но тогда мы бы не знали, сколько учебников необходимо для учащихся 1 классов. Это ограничение по времени связано с рядом мероприятий, необходимых, чтобы обеспечить наших детей, которые приходят в 1 класс. Если он придет 1 сентября, завтра скажет, что учебников не хватает. А мы же должны закупить их в достаточном количестве".Гани Бейсембаев

Весной сообщалось, что в Казахстане хотят изменить школьную программу в некоторых классах с 1 сентября. Предусматривается, что с 1 сентября 2023 года во 2 классе будет исключен предмет "Иностранный язык". Кроме того, вместо предмета "Художественный труд" включены предметы "Трудовое обучение" и "Изобразительное искусство".

Читайте также

Жители дачного массива в Алматинской области устроили акцию протеста из-за отключения света

В Минпросвещения Казахстана запретили выезд детей за рубеж без приказа ведомства

Дно Шардаринского водохранилища впервые расчистят в Казахстане

Жадра Жулмухаметова
Министерство просвещения РК Гани Бейсембаев Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
КНБ пресек незаконную деятельности по оказанию содействия в сдаче ЕНТ и ОЗП
Спецоперация КНБ: задержанные подключались к базам ЕНТ и помогали получать высокие баллы
В Казахстане начал действовать закон о возврате незаконно приобретенных активов
В Казахстане начал действовать закон о возврате государству незаконно приобретенных активов
Как отремонтировали "убитую" дорогу, соединяющую две области Казахстана
Как отремонтировали "убитую" дорогу, соединяющую две области Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления