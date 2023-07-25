В Казахстане не будут менять сроки приема документов в первый класс

В кулуарах правительства 25 июля министр просвещения Гани Бейсембаев, отвечая на вопрос журналистов отметил, что сроки приема документов в 1 класс менять не будут, как этого хотят некоторые родители, сообщает Zakon.kz.

Он объяснил, что министерство специально открывает прием уже с весны, чтобы родители заранее озаботились этим вопросом.

"Здесь же не только устройство в школу. Вы понимаете же, что это количество учебников, мы должны заранее планировать. Конечно, можно было бы и 1 сентября, но тогда мы бы не знали, сколько учебников необходимо для учащихся 1 классов. Это ограничение по времени связано с рядом мероприятий, необходимых, чтобы обеспечить наших детей, которые приходят в 1 класс. Если он придет 1 сентября, завтра скажет, что учебников не хватает. А мы же должны закупить их в достаточном количестве". Гани Бейсембаев

Весной сообщалось, что в Казахстане хотят изменить школьную программу в некоторых классах с 1 сентября. Предусматривается, что с 1 сентября 2023 года во 2 классе будет исключен предмет "Иностранный язык". Кроме того, вместо предмета "Художественный труд" включены предметы "Трудовое обучение" и "Изобразительное искусство".