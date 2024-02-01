В Казахстане продлили срок приема документов в первый класс

Министерство просвещения Казахстана продлило срок приема документов на зачисление в первый класс до 31 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, распространенного 1 февраля, Министерством просвещения РК по просьбе родителей и общественности внесены изменения в Правила приема в образовательные организации.

"Если ранее срок приема в первый класс осуществлялся с 1 апреля по 1 августа, то теперь прием документов в первый класс от родителей или иных законных представителей ребенка будет проходить в период с 1 апреля по 31 августа текущего календарного года", – говорится в сообщении.

Согласно изменениям, снято ограничение на перевод из школы в школу только в период каникул.

"Таким образом, согласно новым правилам есть возможность перевода детей из школы в школу в течение учебного года по месту жительства". Пресс-служба Минпросвещения РК

Вместе с тем изменен срок приема заявлений обучающихся в десятый класс.

"Срок приема заявлений обучающихся в десятый класс изменен с 15 августа на 31 августа в связи с тем, что период приема в организации технического и профессионального образования заканчивается 25 августа. Обучающиеся, не зачисленные в колледжи, имеют возможность беспрепятственно продолжить обучение в 10-11 классах школы". Пресс-служба Минпросвещения РК

24 января 2024 года Минпросвещения Казахстана выступило с важным заявлением по поводу награждения педагогов и работников сферы образования. Подробности здесь.