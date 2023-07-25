Жители дачного массива в Алматинской области устроили акцию протеста из-за отключения света

В ночь на 25 июля жильцы одного из дачных массивов города Конаев вышли на акцию протеста. Они требовали восстановить электроснабжение, которое им отключили из-за долгов, сообщает Zakon.kz.

Жители дачного массива "Строитель" прожили без электроэнергии около суток. Причиной отключения стала задолженность перед поставщиком услуг – ТОО "АлматыЭнергоСбыт". Сумма долга – более 32 млн тенге, и она растет практически ежемесячно в течение года.

Составленный график платежей выполняли несвоевременно и не в полной мере, поэтому 24 июля энергоснабжение в дачном кооперативе отключили. Недовольные местные жители вышли на трассу и расположились вдоль проезжей части. К протестующим вышел заместитель акима Конаева Марлан Жолдахмет, после разговора с ним люди разошлись.

"С учетом ситуации составили график платежей, согласно которому должна производиться оплата. Кроме этого, рекомендовали создать инициативную группу из числа жителей, которая также может помогать сотрудникам кооператива и контролерам в работе с недобросовестными потребителями. В случае необходимости задействуют участкового инспектора", – сообщили в пресс-службе акимата Конаева.

Жители дачного массива и ранее просили помощи у городской администрации. Но акимат Конаева не в силах им помочь: чиновники не имеют права вмешиваться в деятельность кооперативов.





Единственное, что может сделать акимат – построить новую ЛЭП. Сейчас в дачных массивах установлены 11 трансформаторных подстанций для распределения нагрузки. В дальнейшем эти объекты передадут на баланс "Алатау Жарық компаниясы", с каждым из жителей заключат персональный договор, а оплату будут производить по единому утвержденному тарифу.

Сейчас подачу электроэнергии временно восстановили. Руководство кооператива принимает меры для погашения задолженности перед поставляющей электроэнергию компанией.

На минувшей неделе без света временно остались жители трех районов Алматы.