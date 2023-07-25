Гани Бейсембаев: Решение о продолжительности учебного года еще не принято

Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах правительства 25 июля рассказал, сколько недель будут учиться дети в предстоящий учебный год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Гани Бейсембаев заявил, что еще не принято окончательного решения по продолжительности учебного года.

"Сейчас решение министерством пока окончательно не принято, но идет обсуждение, как и требовалось, с родительским сообществом. Эксперты и ученые уже приняли решение – они предлагают оставить 36 недель (то есть до 1 июня - Прим. ред.)", – сказал министр.

По его словам, теперь данное предложение нужно будет обсудить с родителями и учителями всей страны.



"Сейчас наши эксперты объезжают регионы и встречаются с родителями, детьми и учителями, обсуждают каким будет конечное решение", – резюмировал глава Минпросвещения.

12 июля эксперты озвучили плюсы и минусы продления учебного года в школах Казахстана.