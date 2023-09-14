"Каждая женщина – каждый ребенок": в Казахстане разработали концепцию охраны здоровья матери и ребенка

Министерство здравоохранения разработало концепцию развития службы охраны здоровья матери и ребенка в Республике Казахстан на 2024-2030 годы "Каждая женщина – каждый ребенок", сообщает Zalkon.kz.

Как следует из документа, за последние 5 лет в стране отмечаются положительные демографические сдвиги. Численность населения увеличилась на 8,8% и на начало 2023 года составила 19 122 423 человек, из которых 9 835 645 (51,4 %) женское население, в том числе женщин фертильного возраста – 4 417 460.

При этом каждый год число детей в среднем увеличивается на 3%. Так, согласно статистическим данным, если в 2019 году в Казахстане проживало 6 110 465 детей, то на 1 января 2023 года – уже 6 617 000 детей.

В Минздраве отмечают, что основными базовыми индикаторами уровня социально-демографического развития страны являются показатели материнской и младенческой смертности, которые отражают не только влияние биологических факторов, но и достаточно точно характеризуют состояние системы здравоохранения и социальное положение населения.

"Учитывая рост рождаемости в стране, сопровождающийся увеличением нагрузки на объекты родовспоможения, главой государства по итогам расширенного заседания правительства от 14 июля 2022 года, поручено построить 13 современных перинатальных центров для оказания комплекса медицинской помощи матерям и детям", - говорится в документе.

По данным Минздрава, обеспеченность службы родовспоможения медицинскими работниками с высшим и средним образованием составляет 2/3 от рекомендуемых нормативов. Отмечается высокий уровень совместительства работы, которое определена международной практикой как фактор риска, приводящий к снижению качества предоставляемых услуг в службе родовспоможения и детства.

Значительный объем помощи и ухода матерям и новорожденным обеспечивается средним медицинским персоналом, при этом отмечается неадекватное соотношение среднего медицинского персонала к пациентам.

Так, соотношение акушерок к беременным женщинам в родах составляет 1 к 5-6, неонатальных медицинских сестер в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных 1 к 3 новорожденным.

Что предлагается

Как отмечается, концепция разработана на основе проблемных вопросов, выявленных при анализе текущей системы здравоохранения страны и международного опыта и в ней представлено видение дальнейшего развития медицинской помощи матерям и детям.

"Центральным объектом оказания медицинской помощи будет здоровье девочек и подростков, от которых зависит будущее здоровье нации. Улучшение здоровья девушек до вступления в брак, до планирования беременности, обеспечение безопасной беременности, совершенствование качества оказания медицинской помощи в процессе родов и в послеродовом периоде гарантирует детям начало жизни в благоприятных условиях", - говорится в документе.

Как ожидается, меры по улучшению здоровья и предупреждению болезней, реализуемые в период от рождения до подросткового возраста, соблюдение рекомендаций по грудному вскармливанию и введению прикорма, поддержка развития детей раннего возраста и медицинское информирование подростков позволят реализовать комплексный подход к здоровью, взрослению и развитию детей и подростков до 18 лет.

А внедрение и развитие профильной специализированной медицинской помощи детям обеспечит доступность инновационных, высокотехнологичных медицинских услуг в пределах региона и страны.

Основные принципы охраны здоровья матери и ребенка:

раннее выявление, формирование здорового образа жизни и сохранение репродуктивного потенциала населения;

повышение доступности безопасной, эффективной и качественной медицинской помощи;

развитие инновационных методов лечения;

обеспечение комплексного подхода к здоровью, взрослению и развитию детей.

Основные подходы к развитию службы охраны здоровья матери и ребенка базируются на трех основных направлениях:

охрана здоровья матерей;

охрана здоровья детей;

охрана здоровья подростков.

Охрана здоровья матерей

В рамках охраны здоровья матерей предлагается разработать и реализовать план мероприятий по профилактике ранней беременности среди подростков и молодежи, инфекций, передающихся половым путем, методов контрацепции и др.

Будут приняты меры по обеспечению равномерного распределения и доступности Молодежных центров здоровья в регионах (не менее 1 МЦЗ на 40 тыс. населения в возрасте от 10 до 29 лет) и приведению к единообразию деятельность МЦЗ с наличием в них на постоянной основе специалистов (урологи, гинекологи, юристы, психологи).

Также планируется подготовить и реализовать Дорожную карту "Келешек", направленную на раннюю диагностику нарушений и врожденных аномалий развития женских половых органов, своевременную хирургическую коррекцию и восстановление репродуктивной функции у девочек и подростков.

Кроме того, будет внедрена вакцинация против ВПЧ девочек 11 лет, c согласия родителей, которая позволит снизить уровень рака шейки матки, обусловленных онкогенными типами ВПЧ.

Подготовка супружеских пар

Впервые в Казахстане предлагается прорабатывать вопрос внедрения Паспорта здоровья семейных пар с целью сохранения и укрепления репродуктивного здоровья молодых семейных пар. В рамках проекта будут проводить добровольные профилактические осмотры девушек и юношей до вступления в брак для выявления генетических, соматических и инфекционных заболеваний, передающихся половым путем, и их лечение до планирования беременности.

Также впервые будет разработана и реализована программа "Охрана репродуктивного потенциала женщин", в рамках которой будут внедряться инновационные методы диагностики и лечения нарушений репродуктивной системы женщин фертильного возраста.

Будет разработан План мероприятий по увеличению охвата женщин прегравидарной подготовкой, обследованию и оздоровлению женщин до планирования беременности.

Дородовое наблюдение

В рамках охвата беременных женщин своевременной диагностикой и лечением планируется усилить мониторинг ранней явки до 10 недель, с увеличением охвата беременных до 10 недель на 5,5% ежегодно.

Для улучшения перинатальных исходов при ведении беременных женщин с факторами риска и экстрагенитальными заболеваниями будет обеспечен мультидисциплинарный подход.

При областных центрах предлагается организовать пансионаты "Здоровая мама", куда беременные с факторами риска из географически – территориально отдаленных районов будут госпитализироваться заблаговременно, до рождения ребенка.

Кроме того, будет прорабатываться вопрос приобретения специально оборудованных санитарных вездеходов за счет местного бюджета, для транспортировки пациенток в тяжелом состоянии из географически – территориально отдаленных районов в областные клиники (Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская, Атырауская, Алматинская области, область Абай, область Жетысу).

Концепция также охватывает решение таких вопросов как профилактика анемии у беременных женщин, их критические состояния.

Здоровье детей

Охрана здоровья детей предусматривает улучшение специализированной медицинской помощи детям. Так, получат развитие такие профили как детская анестезиология и реанимация, детская онкогематология, детская кардиология, детская хирургия.

Планируется разработать и принять "Стандарт организации оказания медицинской помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями". Для дальнейшего развития детской онкогематологической помощи будет проработан вопрос строительства корпуса при НЦПДХ для создания Центра детской онкологии и гематологии.

Для развития детской кардиологической помощи планируется разработать и принять "Дорожную карту по совершенствованию детской кардиологической помощи в Республике Казахстан на 2024 – 2026 годы".

Также планируется проработать вопрос открытия детского кардиохирургического отделения в Шымкенте для оказания высокоспециализированной медицинской помощи детям из юго-восточных регионов.

Кроме того, планируется совершенствование инфраструктуры. Так, учитывая прирост детского населения страны предлагается проработать вопрос строительства 10 современных детских многопрофильных стационаров с отдельными диагностическим и инфекционным блоками, в соответствии с международными требованиями и технологией медицинского планирования и медицинского проектирования ( в Астане, Алматы, Абайской, Улытауской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской, Атырауской, Павлодарской областях).

На базе функционирующих областных детских стационаров будут созданы межрегиональные центры, что позволит сократить время ожидания высокотехнологичной медицинской помощи и повысит доступность медицинской помощи детям из отдаленных регионов.

Также планируется улучшить условия транспортировки детей. География полетов будет расширена, минуя Астану, в том числе на больших самолетах.

Особое внимание будет уделено подготовке профессиональных кадров, ежегодное повышение квалификации детских специалистов за рубежом по актуальным вопросам педиатрии и детской хирургии.

Документ также предусматривает профилактику детской смертности от внешних причин, развитие неонатальной службы, медицинскую реабилитацию детей, охрану здоровья подростков.

Что изменится

Как ожидается, реализация заложенных в Концепции принципов, подходов и видения развития службы охраны здоровья матери и ребенка позволит достичь следующих результатов в 2030 году:

снижение коэффициента материнской смертности до 13 на 100 тысяч родившихся живыми (в 2022 году - 17); снижение коэффициента младенческой смертности до 6,9 на 1000 родившихся живыми (в 2022 году – 7,68); снижение общей заболеваемости среди подростков до 85 500 на 100 тысяч населения в возрасте 15 – 17 лет (в 2022 году – 89 500,7); повышение индекса здоровья детей в возрасте до 1 года до 75% (в 2022 году - 70%).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 сентября.