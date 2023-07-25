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Военнослужащий спас ребенка в Аксу

Военнослужащий спас ребенка в Аксу Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Начальник отделения комплектования объединенного отдела по делам обороны Кегенского и Райымбекского районов (Алматинский гарнизон) майор Адылжан Слямов спас ребенка в Аксу, сообщает Zakon.kz.

Адылжан Слямов во время отпуска поехал с семьей на отдых в Аксу (Павлодарская область). 21 июля они выехали на природу, около 13:30 семья начала располагаться на месте отдыха.

"Пока я разложил палатку, прошло около часа, и мы начали разжигать мангал. В этот момент я услышал крик ребенка: "Мам!" Я обернулся и увидел только руку, девочка тонула. Не раздумывая, прямо в одежде побежал и прыгнул в воду. Доплыв до девочки, нырнул под воду и, схватив ее руку, другой гребя в сторону берега, я вытащил ее из воды и оказал первую медицинскую помощь. После этого передал девочку маме", – рассказал майор.

По его словам, в этом месте было очень сильное течение, и девочку унесло достаточно далеко.

"Но я смог благополучно спасти девочку, чему был очень рад, потому что сильно испугался за жизнь ребенка. Самое главное для меня, что она осталась жива. После этого подошла мама девочки и поблагодарила меня", – добавил Адылжан Слямов.

Мать девочки очень благодарна майору.

"Это случилось так быстро. Дочка игралась на берегу с детьми. Ее течение резко унесло и там она в яму попала. Когда из ямы вышла, ее унесло дальше течение. Только успела крикнуть: "Мам!" Спасибо большое, что спасли мою дочку", – сказала женщина военнослужащему.

Родительница отметила, что благодаря Адылжану Слямову ее дочка осталась жива.

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