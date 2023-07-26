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Смелость в деле: как военнослужащий спас тонущего ребенка в Павлодарской области

офицер, военнослужащий, майор Фото: Zakon.kz
Майор Вооруженных сил РК Адылжан Слямов, находясь в отпуске, спас из воды семилетнюю девочку, которую унесло на глубину быстрым течением реки. О том, как военная подготовка помогла офицеру вызволить ребенка из водного плена и как он выбрал свою профессию, в материале Zakon.kz.

Майор Адылжан Слямов решил связать свою жизнь с Вооруженными силами РК еще во время прохождения срочной службы. В 2006 году после демобилизации он поступил на контрактную службу в звании сержанта на должность помощника начальника отделения мобилизационной подготовки. Начинал работать в городе Аксу Павлодарской области. В 2012 году он получил свое первое офицерское звание.

"Военный – непростая профессия. Это тяжелая работа, которая требует полной отдачи. Нужно иметь высокие морально волевые качества и осознавать, что твой труд очень важен для твоей страны. Офицер не имеет права ошибаться. Даже приходя со службы и снимая форму, каждый военнослужащий не забывает, что он офицер – лицо государства", – поделился Адылжан Слямов.
Адылжан Слямов, офецер, майор

Фото: Zakon.kz

На данный момент майор Слямов служит на должности начальника отделения комплектования объединенного отдела по делам обороны Кегенского и Райымбекского районов (Алматинский гарнизон). Служба у Адылжана Слямова, как и у всех его коллег, трудна и очень ответственна.

"Приходится много работать. Часто задерживаюсь на службе, иногда безумно сильно устаю. Но всегда меня поддерживают мысли о том, что мой труд очень важен для моей страны. А еще меня поддерживает моя семья", – сказал майор Слямов.

Адылжан Слямов со своей супругой Бахытжан в браке уже 20 лет, у семейной пары двое детей. Старшему сыну Амиржану – 19 лет, дочери Аяжан – 17.

"Иногда обычный телефонный разговор с супругой или детьми, как глоток свежего воздуха. Их поддержка дает мне силы для выполнения любой поставленной задачи", – рассказал майор Слямов.
спас девочку, офицер, майор

Фото: Zakon.kz

О том, как военный спас ребенка, Адылжан Слямов рассказывал неохотно, он не видит в этом ничего героического. И считает, что на его месте любой человек так поступил. В тот день офицер вместе со своей семьей приехал отдыхать на берег реки Иртыш. Разложив палатку, мужчина принялся разжигать мангал. В этот момент он услышал детский возглас: "Мам!".

Обернувшись на крик, он увидел тонущего ребенка. Семилетняя Айнара Өмірзақ играла в воде у берега с друзьями. Увлекшуюся игрой девочку сильное течение стало относить от мелководья на глубину. Ребенок, не чувствуя под ногами дна, запаниковал и начал захлебываться.

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"Если быть откровенным, то в тот момент я действовал автоматически. Наверное, большую роль в моих действиях сыграла армейская подготовка. Время на раздумья не было, не медлив ни секунды, я бросился в воду. Я практически ничего не помню. Только обрывки. Помню, как схватил девочку за руку и как боролся с быстрым течением. Мыслей в тот момент никаких не было. Единственное, что я тогда чувствовал, – это страх. Я очень боялся не успеть спасти жизнь ребенка. В себя я пришел только на берегу, когда меня благодарила мать девочки", – вспоминает Адылжан Слямов.

Стоит отметить, что об этом случае, возможно, никто бы и не узнал. Если бы казахстанцы не опубликовали информацию о мужественном поступке офицера в социальных сетях.  

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