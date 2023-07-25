Жителей Алматинской области предупредили о риске паводков

ДЧС Алматинской области предупредило жителей региона о риске паводков на реках из-за дождей в горах, сообщает Zakon.kz.

По информации, которую ДЧС опубликовал 25 июля, 25-26 июля в Алматинской области есть угроза стока со склонов, повышения уровня воды и паводков на реках. Это связано с тем, что в горной местности региона ожидаются дожди.

"ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности", – говорится в сообщении экстренного ведомства.

В начале июля из-за сильных дождей в Алматы затопило три дома.