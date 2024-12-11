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Общество

Жителей Алматинской области предупредили о последствиях участия в незаконных митингах

Жителей Алматинской области предупредили о последствиях участия в незаконных митингах, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 12:03 Фото: Instagram/talgar.pk
Прокуратура Алматинской области сегодня, 11 декабря 2024 года, обратилась к жителям региона, которых предупредила о последствиях участия в незаконных митингах, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Алматинской области напоминает, что проведение публичных мероприятий, таких как собрания, митинги и пикеты, строго регулируется Законом РК "О порядке организации и проведения мирных собраний".

"Призываем граждан проявлять ответственность и не поддаваться на призывы к участию в незаконных митингах. Организация и участие в таких мероприятиях являются грубым нарушением закона и влекут за собой серьезные последствия. За данные действия предусмотрена административная ответственность (ст. 488 Кодекса об административных правонарушениях РК), и уголовная ответственность (ст. 400 Уголовного кодекса РК)".Прокуратура Алматинской области

Надзорный орган обращает внимание граждан на то, что участие в незаконных акциях может привести к административному аресту, крупным штрафам, а также уголовному преследованию.

"Прокуратура призывает граждан соблюдать закон".Прокуратура Алматинской области

9 декабря 2024 года на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Полата. По предварительным данным, 30-летний Нурганат Гаипбаев покончил жизнь самоубийством через повешение. Позднее ДП Алматинской области показал предсмертные сообщения дяди 16-летнего подростка.

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10 декабря в селе Азат Енбекшиказахского района прошли похороны, во время которых "произошел инцидент, угрожавший общественному порядку и безопасности окружающих, в том числе несовершеннолетних детей". В связи с этим был задержан отец Шерзата Полата – Каржаубай Нурымов. Позднее его "по медицинским показаниям" перевезли в больницу. Затем стало известно, что он арестован на 15 суток за хулиганство.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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