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Предупреждения о мошенничестве появятся на продуктах в Павлодарской области

Предупреждения о мошенничестве появятся на продуктах в Павлодарской области Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области
Полицейские Павлодарской области придумали новых способ борьбы с мошенничеством: предупреждения появятся на продуктах питания, сообщает Zakon.kz.

В селе Жетекши Павлодарской области полицейские придумали новый, креативный способ рассказать о мошенниках и схемах их работы. Теперь полезную информацию об этом будут размещать на упаковках продуктов питания, пишет Pavlodarnews.

Работа в этом направлении уже начата, сообщили в департаменте полиции региона. Полицейские договорились с с городским отделом предпринимательства, акиматом Жетекши и местными товаропроизводителями.

Предупреждения появятся на упаковках продуктов питания первой необходимости, это хлебобулочные изделия и упаковки с яйцами.

Мошенники разрабатывают все новые методы обмана клиентов банков. Zakon.kz сделал подборку, собрав топ мошеннических схем в банковской сфере, поскольку лучший способ не потерять деньги – изучить новые мошеннические схемы.

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