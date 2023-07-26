Предупреждения о мошенничестве появятся на продуктах в Павлодарской области

Полицейские Павлодарской области придумали новых способ борьбы с мошенничеством: предупреждения появятся на продуктах питания, сообщает Zakon.kz.

В селе Жетекши Павлодарской области полицейские придумали новый, креативный способ рассказать о мошенниках и схемах их работы. Теперь полезную информацию об этом будут размещать на упаковках продуктов питания, пишет Pavlodarnews.

Работа в этом направлении уже начата, сообщили в департаменте полиции региона. Полицейские договорились с с городским отделом предпринимательства, акиматом Жетекши и местными товаропроизводителями.

Предупреждения появятся на упаковках продуктов питания первой необходимости, это хлебобулочные изделия и упаковки с яйцами.

Мошенники разрабатывают все новые методы обмана клиентов банков. Zakon.kz сделал подборку, собрав топ мошеннических схем в банковской сфере, поскольку лучший способ не потерять деньги – изучить новые мошеннические схемы.