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Общество

Об основных схемах мошенничеств предупредили полицейские Павлодарской области

Об основных схемах мошенничеств предупредили полицейские Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 09:26 Фото: pexels
Полицейские Павлодарской области предупредили об основных схемах мошенничеств и попросили жителей не попадаться на "удочку" злоумышленникам, сообщает Zakon.kz.

Полицейские совместно с прокуратурой провели мероприятия по предупреждению интернет-мошенничества среди жителей поселка Атамекен. Им они рассказали об основных схемах злоумышленников, которые используют информационно-телекоммуникационные технологии. Стражи порядка подчеркнули, что главными причинами совершения мошенничеств является доверчивость граждан.

"Речь шла о звонках с неизвестных номеров от мнимых сотрудников банков, силовых структур, когда собеседники уверяют, что финансы человека в опасности, и обманным путем завладевают персональными данными карт и счетов либо убеждают перевести сбережения на якобы безопасные счета. На конкретных примерах, которые произошли на территории региона, рассмотрели способы обмана при продажах или покупках в сети интернет, под предлогом продления действия SIM-карт, звонки от имени банков или сайта по оказанию государственных услуг, а также старые схемы "Мошенничество в социальных сетях" и "Родственник попал в беду", – отметили в ДП Павлодарской области.

Стражи порядка регулярно посещают рынки и крупные торговые дома, раздают горожанам памятки, разъясняют меры предосторожности, информирует ДП Павлодарской области. Они обратили внимание, что "безопасных" счетов, так же как и "безопасных" карт, не существует.

"Основная задача полицейских – повысить осведомленность населения. Оперативники призывают жителей области делиться рекомендациями о профилактике интернет-мошенничеств в соцсетях и чатах мессенджеров".ДП Павлодарской области

Также напоминают, что при контакте с мошенниками важно не спешить с принятием решений, нужно делать проверочные звонки в банк, ни при каких обстоятельствах не диктовать и не пересылать свои личные данные, сразу сообщать о действиях аферистов в колл-центры банков и в полицию.

Что важно знать казахстанцам, чтобы не стать жертвой финансовых пирамид, можно узнать здесь.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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