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"Золото" завоевал школьник из Астаны на Международной олимпиаде по химии

"Золото" завоевал школьник из Астаны на Международной олимпиаде по химии Фото: пресс-служба министерства просвещения
Учащийся столичной школы завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по химии, которая прошла в швейцарском Цюрехе, сообщает Zakon.kz.

Команда юных химиков из разных городов Казахстана вернулась с Международной олимпиады в Цюрехе. В активе казахстанских школьников четыре призовых места и почетные медали.

  • "Золото" привез из Швейцарии столичный школьник Санжар Бисенали.
  • Два "серебра" привезли Ринат Илюсизов из Павлодара и Альмира Нурланова из Актау.
  • "Бронзу" завоевал Бекболат Мамырбеков, школьник из Восточно-Казахстанской области.

Как сообщает пресс-служба министерства просвещения, в Международной олимпиаде по химии среди школьников приняли участие 350 школьников из 88 стран мира.

Ранее стало известно, что школьник из Абайской области Нурали Амангельдыев разработал виртуальный 3D тур-музей для изучения истории права казахского народа.

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