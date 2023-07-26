"Золото" завоевал школьник из Астаны на Международной олимпиаде по химии
Фото: пресс-служба министерства просвещения
Учащийся столичной школы завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по химии, которая прошла в швейцарском Цюрехе, сообщает Zakon.kz.
Команда юных химиков из разных городов Казахстана вернулась с Международной олимпиады в Цюрехе. В активе казахстанских школьников четыре призовых места и почетные медали.
- "Золото" привез из Швейцарии столичный школьник Санжар Бисенали.
- Два "серебра" привезли Ринат Илюсизов из Павлодара и Альмира Нурланова из Актау.
- "Бронзу" завоевал Бекболат Мамырбеков, школьник из Восточно-Казахстанской области.
Как сообщает пресс-служба министерства просвещения, в Международной олимпиаде по химии среди школьников приняли участие 350 школьников из 88 стран мира.
Ранее стало известно, что школьник из Абайской области Нурали Амангельдыев разработал виртуальный 3D тур-музей для изучения истории права казахского народа.
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