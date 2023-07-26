"Золото" завоевал школьник из Астаны на Международной олимпиаде по химии

Учащийся столичной школы завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по химии, которая прошла в швейцарском Цюрехе, сообщает Zakon.kz.

Команда юных химиков из разных городов Казахстана вернулась с Международной олимпиады в Цюрехе. В активе казахстанских школьников четыре призовых места и почетные медали.

"Золото" привез из Швейцарии столичный школьник Санжар Бисенали.

Два "серебра" привезли Ринат Илюсизов из Павлодара и Альмира Нурланова из Актау.

"Бронзу" завоевал Бекболат Мамырбеков, школьник из Восточно-Казахстанской области.

Как сообщает пресс-служба министерства просвещения, в Международной олимпиаде по химии среди школьников приняли участие 350 школьников из 88 стран мира.

Ранее стало известно, что школьник из Абайской области Нурали Амангельдыев разработал виртуальный 3D тур-музей для изучения истории права казахского народа.